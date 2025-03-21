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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 12:40 |

CIA'in gizemli araçları ortaya çıktı! Güvercinleri kullanarak gizlice izlemişler

CIA Müzesi, yeni web sitesinin lansmanıyla casusluk eserlerinden oluşan kapsamlı koleksiyonunu karanlıktan çıkarıp kamuoyunun gözüne sunuyor. İşte casusların kullandığı o gizli aletler...

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