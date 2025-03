CIA'in gizemli araçları ortaya çıktı! Güvercinleri kullanarak gizlice izlemişler

Tek Kullanımlık Şifreleme (OTP): CIA İletişimlerinde Kırılması Zor Güvenlik Yöntemi





Tek Kullanımlık Pad (OTP), metni rastgele bir anahtar ile birleştiren bir şifreleme algoritmasıdır. Anahtar tamamen rastgele olmalı, yalnızca bir kez kullanılmalı ve paylaşılmamalıdır. OTP'ler, ajan iletişimlerini şifrelemek ve çözmek için kullanılır. Bu sistemde iki eşleşen pad seti verilir: bir şifreleme için, bir de çözme için. Her iki set ve her set içindeki sayfalar benzersizdir. Her sayfa, beş haneli rastgele gruplardan oluşan bir anahtar içerir. Bir sayfa şifreleme işlemi için kullanıldığında, pad'den koparılır ve imha edilir. OTP ile şifreleme, pratikte kırılması imkansızdır. OTP'ler kağıt, ipek veya acil durumda hızla yok edilebilen selüloz nitrat filminden yapılabilir ve posta pulu kadar küçük olabilir.