CIA'in gizemli araçları ortaya çıktı! Güvercinleri kullanarak gizlice izlemişler

Bu araçlar, mektupları ve postaları, son alıcının herhangi bir müdahaleden haberdar olmadan ele geçirmek için kullanılıyordu.
Bu "kapaklar ve mühürler" kiti, ileri düzey kullanıcılar için hazırlanmış olup, 1960'larda mektupların ve paketlerin gizlice açılması amacıyla kullanılan el yapımı fildişi aletlerden oluşuyordu. Araçlar, taşınabilir bir rulo içinde muhafaza ediliyordu.
İstihbarat cihazları, görevlilerin şüphe uyandırmaması için genellikle gizlenmek zorundaydı.
Tehlikeli görevlere çıkan ajanlar, kaçış ve saklanma için küçük hatta minyatür pusulaları saklayabilecekleri dahiyane yerlere sahipti. Burada görülenler gibi manşet düğmelerinin ve üniforma düğmelerinin içine gizlenen pusulalar, ajanların hayatta kalma şansını artırıyordu.
Bilim ve Teknoloji Direktörlüğü (DS&T) ABD'nin istihbarat toplama yeteneklerini ve ulusal güvenliğini korumak amacıyla bilim, teknoloji ve istihbarat tekniklerini kullanarak geniş bir faaliyet alanını kapsar. Çoğu kişi DS&T'yi James Bond tarzı casus cihazlarıyla bağdaştırsa da, bu birim yalnızca sofistike teknolojiler değil, basit ancak etkili ekipmanlar da geliştirir. Örneğin, burada görülen kılık değiştirme kiti, DS&T'nin sorumluluk alanına giren temel unsurlardan biridir. Ancak her ajan kılık değiştirme ekipmanı kullanmaz. Bu görevlerinin niteliğine ve kimliklerini koruma gerekliliğine bağlıdır.
Özel Operasyonlar İçin Hayatta Kalma Kiti
Bu çanta, özel operasyon personeli için özel olarak tasarlanmıştır. İçerisinde metal kesmek için elmas tel, olta takımı, seramik bıçak, konserve açacağı, kilit açma aparatı ve mini Leatherman çok amaçlı alet gibi çeşitli hayatta kalma ekipmanları bulunmaktadır.
Ekipman Özellikleri:
Yüksek dayanıklılığa sahip gizli araçlar
Kompakt ve hafif tasarım
Özel operasyonlar ve acil durum kaçışları için ideal
TRIGON: CIA'nın En Ölümcül Casus Kalemi
1970'lerin başında Sovyet bürokratı Aleksandr Ogorodnik, Kolombiya'nın Bogota kentinde görev yapıyordu. 1974 yılında CIA tarafından "TRIGON" kod adıyla ajan olarak devşirildi ve Sovyet Büyükelçiliği'nden gizli belgeleri kaçırarak CIA güvenli evlerine ulaştırdı. Bu belgeler, Latin Amerika'daki Sovyet politikalarına dair kritik bilgiler sağladı.
CIA, Ogorodnik'in 1974'te Sovyetler Birliği'ne dönüşü için hazırlık yaparken, onun talebi üzerine özel bir siyanür kapsülü içeren kalem temin etti. 1977'de Sovyetler tarafından yakalandığında, itiraf belgesini imzalamak için kendi kalemini kullanmayı talep etti. KGB memurları bunu kabul ettiğinde, TRIGON kalemine dişlerini geçirerek siyanürü serbest bıraktı ve anında hayatını kaybetti.
Gizli Anten: Betonun İçindeki Casusluk Cihazı
Gizli konumu ve manyetik bağlantısı sayesinde antenin keşfedilmesi neredeyse imkânsızdı. Görünüşte sıradan bir beton top gibi duran bu cihaz, aslında büyükelçilik ofis binasındaki beton sütunlardan birine yerleştirilmiş "boşluk atlayan anten" idi. ABD'li araştırmacılar, bu antenin bitişik sütundaki eşleşen antenle manyetik olarak bağlanarak fiziksel bir elektrik bağlantısı olmadan veri iletebilmesini "gap-jumping" (boşluk atlama) olarak adlandırdı.
CIA'nın 1970'lerde Geliştirdiği İnsansı Drone: İnsectothopter
1970'lerde CIA'nın Araştırma ve Geliştirme Ofisi tarafından geliştirilen İnsectothopter, böcek boyutunda ilk insansız hava aracı (UAV) olarak tarihe geçti. Bu minyatür platform, istihbarat toplama amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştı ve böcek büyüklüğünde bir araç konseptini kanıtlamak için uçuş denemeleri yapıldı.
İnsectothopter, kanatlarını yukarı ve aşağı hareket ettirebilmek için minyatür bir motor kullanıyordu. Motoru çalıştırmak için küçük bir gaz miktarı kullanılıyor ve fazlalık, arka kısmından ekstra itiş sağlamak amacıyla boşaltılıyordu. Uçuş testleri etkileyiciydi, ancak yan rüzgârlar karşısında kontrolün sağlanması oldukça zordu. Bu da projenin gelişimini sınırlayan faktörlerden biri oldu.
Sovyetler'in ABD'yi Dinleme Yöntemi:
Moskova Büyükelçiliği'ndeki Gizli Cihazlar
Moskova'daki ABD Büyükelçiliği içinde, gizlice istihbarat toplamak amacıyla yerleştirilen cihazlar vardı. Bu altın ve gümüş kaplama bağlantı parçası, büyükelçilik ofis binasındaki istihbarat toplama sisteminin ayrılmaz bir parçasıydı. X ışınlarını yansıtan nesnelerle gizlenmiş bu bağlantı, beton sütunun üst kısmına yerleştirilmişti ve yoğun demir kafes içinde saklanmıştı, böylece tespit edilmesi son derece zordu.
M-209 Şifre Makinesi: II. Dünya Savaşı'nda ABD Askerlerine Gizli İletişim Sağlayan Cihaz
M-209, Boris Hagelin tarafından tasarlanan, kompakt ve taşınabilir bir mekanik şifreleme cihazıydı. Bu makine, rotorlar kullanarak gizli askeri mesajları şifrelemek ve çözmek için kullanılıyordu. II. Dünya Savaşı sırasında, ABD ordusu tarafından geniş çapta kullanılan M-209, düşman güçlerinin mesajları anlamadan iletişim kurmalarına olanak tanıyan önemli bir şifreleme aracıydı.
Sussex Takımları, Londra'ya Kritik İstihbarat Gönderdi: Rene Joyeuse'un Cesur Görevi
1942'de Rene Joyeuse, Fransa'dan kaçıp Free French Forces'a katıldı ve sonunda OSS'de görev yaptı. Londra'ya eğitim için gönderilen Joyeuse, 1944'te Fransa'ya paraşütle indi ve burada Operation Sussex istihbarat ekibinin bir parçası olarak radyo kullandı. Bu radyo, Alman birlik hareketleri ve Müttefik bombardıman uçaklarının hedefleri hakkında Londra'ya kritik bilgiler iletmek için kullanıldı. Fransız Onur Ligi ve Amerikan Seçkin Hizmet Madalyası gibi prestijli ödüllerle onurlandırıldı.
Minox B Kamerası: Casuslukta devrim yaratan taşınabilir teknoloji
1936'da Letonyalı mühendis Walter Zapp, elde taşınabilir ve yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilen bir kamera geliştirdi. Minox subminyatür kamera, casusluk dünyasında devrim yaratan ve dünyanın en yaygın kullanılan casus kamerası haline gelen bir teknolojiydi. 1937 ile 1944 yılları arasında Riga, Letonya'da çelikten üretilen bu kamera, ilk çıktığında bir teknoloji harikası olarak kabul ediliyordu.
CIA Görevlileri, Gizli Mesajlaşmada Aynalı Makyaj Sürme Kutusunda Şifreli Yöntem Kullanıyor
CIA, şifreli iletişimde bir dizi gizli yöntem kullanmaktadır. Şifre, sembol gruplarının kelimeleri temsil ettiği bir iletişim sistemidir. Hem kısa ve öz bir iletişim sağlamak hem de güvenliği artırmak için kullanılabilir. Burada, bir şifre, makyaj compact'ının aynasına gizlenmiş durumda. Aynayı doğru açıyla eğdiğinizde, şifre ortaya çıkar.
Tek Kullanımlık Şifreleme (OTP): CIA İletişimlerinde Kırılması Zor Güvenlik Yöntemi
Tek Kullanımlık Pad (OTP), metni rastgele bir anahtar ile birleştiren bir şifreleme algoritmasıdır. Anahtar tamamen rastgele olmalı, yalnızca bir kez kullanılmalı ve paylaşılmamalıdır. OTP'ler, ajan iletişimlerini şifrelemek ve çözmek için kullanılır. Bu sistemde iki eşleşen pad seti verilir: bir şifreleme için, bir de çözme için. Her iki set ve her set içindeki sayfalar benzersizdir. Her sayfa, beş haneli rastgele gruplardan oluşan bir anahtar içerir. Bir sayfa şifreleme işlemi için kullanıldığında, pad'den koparılır ve imha edilir. OTP ile şifreleme, pratikte kırılması imkansızdır. OTP'ler kağıt, ipek veya acil durumda hızla yok edilebilen selüloz nitrat filminden yapılabilir ve posta pulu kadar küçük olabilir.
CIA'nın Güvercin Kamerası: Savaş Casusluğunda Yenilikçi Ama Etkisiz Bir Yöntem
CIA'nın Araştırma ve Geliştirme Ofisi, güvercinlerin taşıyabileceği kadar küçük ve hafif bir kamera geliştirdi. Kamera, güvercinin göğsüne bağlanarak serbest bırakılır ve kamera çalışırken kuş, hedefin üzerinden geçerken fotoğraflar çekerdi.
Pneumatic Tube System: CIA'nın Hızlı İletişim Yöntemi
Lamson Corporation tarafından Syracuse, NY'de inşa edilen, CIA'nın Orijinal Karargah Binası'ndaki (OHB) hava tüpü posta taşıma sistemi, dünya çapında en büyüklerinden biriydi. 4 inç çapında çelik borulardan oluşan bu sistem, 30 mil uzunluğunda olup, 150'den fazla alıcı/gönderici istasyonu ile mail taşıma işlemlerini 30 feet/saniye hızla gerçekleştirdi. 1962'den 1989'a kadar hizmet veren bu sistem, CIA'nın hızlı ve güvenli iletişim ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir altyapıydı.
Soğuk Savaş Dönemi Casusluk Teknolojisi: Gizli Algılama Cihazları
Soğuk Savaş döneminde tasarlanan bu gizli algılama cihazları, çevreyle uyum sağlamak için özel olarak tasarlanmıştı. 300 metreye kadar insan, hayvan veya nesne hareketini tespit edebilen bu cihazlar, minik güç hücreleriyle çalışıyor ve yerleşik antenlere sahipti. Veriler, cihazdan kodlanmış sinyallerle iletilerek casusluk amaçlı kullanılıyordu. Tüyoları gizlemek için, bu cihazlar bazen kaplan dışkası gibi doğaya uygun "kılık değiştirme" stratejileriyle dikkat çekmekten kaçınıyordu.
Sigara Paketi İçindeki Mini Kamera
İstihbarat toplamanın önemli bir parçası, cihazları gizlemekti, özellikle de günlük nesneler içinde, bu sigara paketi gibi. Miniatür yayla çalışan 35-mm film kamerası, modifiye edilmiş bir sigara paketine yerleştirilmişti. Tessina'nın küçük boyutu ve sessiz çalışması, ticari olarak mevcut çoğu modele göre daha fazla gizleme seçeneği sunuyordu.
Gizli Görevde Sigara Paketinden Kamera
Tütün keseleri ve diğer günlük nesneler, istihbarat toplama sırasında kameraların gizlenmesinde kullanılıyordu. İsviçre'de üretilen mini 35-mm film kamerası, modifiye edilmiş bu tütün kesesinde saklanmış. Yayla çalışan mekanizma, her pozlama arasında filmi ilerletiyor.
CIA'nın Gizli "Belly Buster" Matkap Kitinin Sırları
Düz ve kompakt yapısıyla taşıması kolay olan bu kit, operatörler tarafından gizlice taşınabiliyordu. Kullanım sırasında, operatör matkabı karnına bastırarak çalıştırıyordu; bu nedenle matkap "Belly Buster" (Karın Patlatıcı) olarak adlandırıldı. 1950'lerin sonları ve 1960'ların başlarında CIA, bu matkabı ses dinleme cihazlarını yerleştirmek için duvarlarda delik açmada kullandı. Matkap kitinde, montaj sonrası kullanılacak çeşitli matkap uçları ve aksesuarlar da bulunuyordu.
Bu "ölü bırakma noktası", bir mezarlık dikeni gibi görünecek şekilde tasarlandı. Bu sayede, bırakılan malzemenin dikkat çekmesi engellendi.
Ajanlar ve kontrolörleri arasındaki iletişim her zaman risk taşır. Bir "ölü bırakma" yöntemi, bir kişinin materyali önceden belirlenmiş bir noktaya bırakması ve diğer kişinin daha sonra almasıyla güvenli iletişim sağlar. Bu, doğrudan temas ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu cihaz, yere saplanabilen içi boş bir diken şeklindedir. İçine mesajlar, belgeler veya film şeritleri gizlenebilir.
Kodak "Matchbox" Kamerası: Gizli İstihbarat ve Propaganda Aracı
Doğu Kodak Şirketi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Stratejik Hizmetler Ofisi (OSS) tarafından kullanılan bu "maç kutusu" şeklindeki kamerayı geliştirdi ve üretti. 16 mm film kullanan bu cihaz, savaş hattının gerisinde direnişçiler tarafından hedef kaydı ve propaganda fotoğrafçılığı için kullanıldı. Kullanıcı ayarlarının minimumda tutulduğu, sağlam yapısı ve "dokunarak" kontrol edilebilen özellikleriyle tasarlanan bu kamera, kullanılacağı ülkeye uygun bir maç kutusu etiketiyle gizlenebiliyordu.
Eisenhower Gümüş Doları Gizli Mesaj Taşıma Aracı
Bu madeni para, sıradan bir Eisenhower gümüş doları gibi görünebilir, ancak aslında bir gizlilik taşıma cihazıdır. Mesajlar veya film saklamak için kullanılmıştır, böylece gizlice gönderilebilir. Görünüşte sıradan bir cep parası olduğu için neredeyse tespit edilemezdir.