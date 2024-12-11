Cesetleri ortaya çıktı! Esed rejimi tarafından işkence ile öldürüldüler

Suriye'de askerlik yaptığı dönemde Esed'ın halka yaptığı zulüm nedeniyle askerden kaçtığını ve daha sonra yakalanarak cezaevine gönderildiğini ve orada yıllarca işkence gördüğünü belirten bir eski rejim askeri ise, Esed'ın idam edilmesini istediklerini ve bu isteklerinin tüm dünyaya duyurulmasını istediklerini söyledi.