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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 15:03

Cesetleri ortaya çıktı! Esed rejimi tarafından işkence ile öldürüldüler

Esed rejimi tarafından Suriye'deki yer altı hapishanelerinde işkence görenlerin cesetleri ortaya çıktı. Mahkumların birçoğunun yakın tarihte öldüğü, bazı cesetlerin uzuvlarının eksik olduğu görüldü. Aileler ise morg bahçesine asılan fotoğraflar ile yakınlarının cenazelerini bulmaya çalışıyor.

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