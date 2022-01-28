Canlarını korumak için 'İki yüzlü' yaşıyorlar! Nedenini öğrenince çok şaşıracaksınız

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1989'lu yıllara dayanan yöntem 60 insanın kaplan saldırısı sonrası ölmesiyle başladığı söyleniyor.

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Kaplanın saldırı özelliklerinden birisini keşfeden orman işçileri başlarının arkasına maske takmaya başlıyorlar.

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Maskeleri gören kaplanlar ise bu insanlara saldırmıyor. Nedeni ise gerçekten çok şaşırtıcı.

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18 ay içerisinde maske takmayan 29 kişi ise kaplanlar tarafından öldürüldü.

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PEKİ NEDEN? İŞTE KAPLANLARIN BİLMEDİĞİNİZ 21 ÖZELLİĞİ

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1- Kaplanların bacakları o kadar güçlüdür ki, öldüklerinde bile bir süre ayakta kalırlar.

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2- Kedigillerin en büyük elemanı olan kaplanların 550 kiloya kadar çıkan bireyleri mevcut.

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3- Eğer bir kaplanla göz göze gelirseniz, yaşama şansınız artar. Çünkü onunla göz göze gelmeniz demek kaplanın kendisini belli ettiği anlamına gelir ve kaplan başka bir av aranır. Bu yüzden Hindistan'da kafalarının arkasına yüz olacak şekilde maskeler takarlar.

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4- Kaplanlar yaşamlarının ilk haftasında tamamen kördürler.

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5- Kaplanların salyası mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyen antiseptik sıvıdır.

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6- Pütürlü dilleri neredeyse zımpara gibidir, et yerken etin ayrışmasına yardımcı olur.

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7- Kaplanlar yalnız yaşayan rahat hayvanlardır.

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8- Diğer kedigillere göre daha paylaşımcıdırlar. Bir kaplan başka bir kaplanın av alanında avlanırsa etini onunla paylaşır. Avlanan kaplan aile babasıysa önce dişi kaplan ve yavruların yemesini bekler.

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9- Yemek ayırmadan herşeyi yiyorlar. Antilop,bufalo,türlü türlü kuş kemirgen, timsah yiyebiliyorlar. Hatta leopar bile.

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10- İnsanları av olarak görmüyorlar.

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11- Kaplanlar 6 metrenin üstünde ileriye zıplayabilirler. Zıpladıklarında 5 metre yükseğe kadar da çıkabilirler.

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12- Genelde kaplanlar kurbanlarının boyunlarından ısırarak öldürürler fakat pençe darbesiyle bir ayının kafasını bile kırabilir.

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13- Avlarını çekmek için diğer hayvanların çağrılarını taklit edebilirler.

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14- 300 gramdan ağır beyinleri vardır. Etoburlar arasında 2. en büyük beyin demek. Birinci sırada kutup ayısı var.

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15- Diğer kedilerden farkı olarak suda yüzmeyi severler, avları için nehirleri çok rahat aşarlar.

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16- Kısa süreli hafızaları acayip gelişkindir. Bize nazaran bu konuda 30 kat iyiler. Bu ne demek, neredeyse her şeyi hatırlıyorlar ve bizim gibi unutkan değiller.

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17- 80 yıl öncesine kadar 9 tür kaplan vardı,şu an bu sayı 6.

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18- Bali kaplanı sırf nesli tükensin diye bilerek öldürülüyordu. Çünkü Bali adasının yerli halkı bu kaplanın şeytanın ve afetlerin elçisi olduğuna inanıyordu.

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19- Beyaz kaplanlar egzotik hayvan ticareti ve avlanma derken vahşi doğada bulunan en ender hayvanlardan olmuştur. Son 50 yıldır vahşi doğada görülmedi. Sadece hayvanat bahçelerinde bulunuyor.

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20- Amerika'daki kafeslerde tutulan kaplan sayısı vahşi doğadaki kaplan sayısından fazla.