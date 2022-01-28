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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 11:34

Canlarını korumak için 'İki yüzlü' yaşıyorlar! Nedenini öğrenince çok şaşıracaksınız

Hindistan'da kaplan saldırılarına karşı bulunan korunma yöntemi gerçekten çok şaşırtıcı.

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