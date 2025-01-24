Bu mağaraya giren bir daha çıkamıyor! Türkiye'nin en korkutucu yeri

Bobby Mackey's – Wilder, Kentucky, ABD





1850'lerde mezbahane olarak kullanılan bu binanın o yıllar arasında ayrıca Satanist ayinlere ev sahipliği yaptığı biliniyor. Bu ayinler esnasında hayvanların yanı sıra insanlar da kurban olarak kullanılıyormuş. Mezbahanın bodrumda cehenneme açılan bir kapı olduğu da inanışlar arasında.