Bu mağaraya giren bir daha çıkamıyor! Türkiye'nin en korkutucu yeri

Dammasch Hastanesi- Wilsonville, Oregon
Akıl hastalarının tedavi edildiği bu hastanede, tedaviye cevap vermeyen hastalar yalnız bırakılıyormuş. Boşaltıldıktan sonra meraklıların gizlice girdiği hastanede yeni oluşmuş ayak izleri gördüklerine, anahtar sesleri ve diyafonlardan gelen garip sesler duyduklarına dair efsaneler var.
Banff Springs Hotel – Alberta, Kanada
1975'te "burayı lanetleyeceğim" dedikten sonra ölen bir bellboyun (valiz taşıyıcısı), dediğini yaptığına inanılıyor. Konaklayan misafirler, odalarına döndüklerinde valizlerinin düştüğü ve ana balo solununda geceleri bir gelinin dans ettiğini gördüklerini iletiyor.
Myrtles Çiftliği – St.Fransciville, Louisiana
Amerika Birleşik Devletleri'nin en popüler lanetli evlerinden biri olan Myrtles Çiftliği'ndeki hayaletin köle bir kız olduğu inanılıyor.
Edinburgh Mahzenleri – Edinburgh, İskoçya
Bu mahzen 1700'lü yıllarda sorgu merkezi olarak kullanılmış. Bu işlevinin yanında bu mahzenin bazı bölümlerinin seri katiller üzerinde deney yapmak için kullanıldığı da biliniyor. Burayı ziyaret edenler de sorgulara ait konuşmalar duyduklarını ve bazen birisinin kollarını sıktığını hissettiklerini iletiyor.
Lemp Mansion – St.Louis
1900'lerin başında Lemp ailesine ait bireyler bu evde teker teker ölmeye başlamış. İntihar, kalp krizi gibi değişik sebeplerle gelen bu ölümler evi lanetlemek için bölgede yaşayanlara yetmiş.
Bobby Mackey's – Wilder, Kentucky, ABD
1850'lerde mezbahane olarak kullanılan bu binanın o yıllar arasında ayrıca Satanist ayinlere ev sahipliği yaptığı biliniyor. Bu ayinler esnasında hayvanların yanı sıra insanlar da kurban olarak kullanılıyormuş. Mezbahanın bodrumda cehenneme açılan bir kapı olduğu da inanışlar arasında.
Loftus Hall – Wexford, İrlanda
Önceden bir malike olarak kullanılan ve sonrasında otele çevrilen Loftus Hall, bölgede yaşayan yerliler tarafından "Şeytanın uyuduğu yer" olarak nitelendiriliyor.
Gidenin Dönmediği Mağara – Havran, Balıkesir
Bu mağaranın etrafında ve içerisinde insan kemikleri olduğu iddia ediliyor. Ayrıca bu mağaraya giren koyun ve koyunun peşinden giden çoban olursa onlar da geri gelmiyormuş. Bazı köylülere göre mağaranın içinde "canavar" diye nitelendirilen garip bir yaratık varmış.