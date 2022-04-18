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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:40

Bu çayın 1 kilosu 226 bin lira! Özel olarak yetiştirilip ve elle işleniyor

Japonya'da özel olarak yetiştirilen ve elle işlenen 1 kilogram yeşil çay açık artırmada 1.96 milyon Yen'e (yaklaşık 226 bin lira) alıcı buldu.

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