  • $27,6203
  • 29,1758
  • 1617.11
  • 8476.68

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Ekim 2023 Cuma 14:15

Bomba sığınağına kuruldu! Dikey tarım sisteminde yeşillik üretimi yapılıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Dnipro kentinde bulunan bomba sığınağına üretim sürdürülebilirliğini hedefleyen 'Green Future' isimli dikey tarım sisteminde yeşillik üretimi yapılıyor. Tarımda yenilikçi olan bu proje, Ukrayna çapındaki süpermarketler, restoranlar ve çiftliklerde dağıtılmak üzere çeşitli ekolojik yeşillik türlerini tüm yıl boyunca hasat etmek için otomatik bir sistem ile LED aydınlatmayı bir araya getiriyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.