Bilim insanları tarih verdi! İşte korkutucu olayın detayları

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Bilim, milyarlarca yıl önceden beri Dünya yüzeyindeki tektonik levha hareketlerinin birkaç süper kıta oluşturduğu ve bunların milyonlarca yılda ayrılıp birleştiği bir döngüsü olduğu konusunda hemfikir.

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Ancak bundan sonrasına dair öngörülere yıllar geçtikçe yenileri ekleniyor.

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New Curtin Üniversitesi Dünya ve Gezegen Bilimleri Okulu'ndan araştırmacılar, dünyanın bir sonraki süper kıtası olacağı düşünülen Amasia'nın, büyük olasılıkla 200 ila 300 milyon yıl içinde Pasifik Okyanus'nun kapanmasıyla oluşacağını buldu.

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KITALARIN HAREKETLERİNİ TAHMİN ETMEK AMAÇLANIYOR Araştırmada dev tektonik plakaların, yani kıtaların, milyon yıllar içindeki hareketinin olası hareketlerinin ne olabileceğini tahmin etmek için 4 boyutlu jeodinamik modelleme yapabilen bir süper bilgisayar kullanıldı.

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AMERİKA'YA ÇARPACAK Yani, önümüzdeki birkaç yüz milyon yıl içinde, Arktik Okyanusu ve Karayip Denizi yok olacak. Asya kıtası, Kuzey Yarımküre'nin çoğuna yayılarak bir süper kıta oluşturacak ve bu süper kıta Amerika'ya çarpacak.

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TÜRKİYE'Yİ DE İLGİLENDİRİYOR ASYA VAR ÇÜNKÜ Araştırmacıların hesaplamalarına göre, Atlantik ve Hint Okyanusu gibi daha genç okyanuslar bir sonrakisüper kıta oluştuğunda büyük olasılıkla kapanmayacak. İlginç bir şekilde, Amasia'nın oluşumu için Avustralya kıtasının da oynayacağı bir rol var, çünkü Asya ile çarpışması bekleniyor.

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Tüm modeller, her yıl kabaca 4 santimetre genişleyen Atlantik Okyanusu'nun sonunda kritik bir boyuta ulaşacağını ve tekrar kapanmaya başlayacağını varsayıyordu. Ancak daha yeni keşifler, durumun böyle olmayabileceğini gösteriyor.

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Atlantik'in kademeli olarak genişlemesinden yola çıkarak, bazı araştırmacılar, Amerika kıtasının batıya doğru sürüklenmesi ve Afrika, Avustralya ve Avrasya ile çarpışması ve sonunda Amasya'nın süper kıtasını oluşturması nedeniyle Pasifik Okyanusu'nun kapanacağını tahmin ediyor.

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PEKİ ORADA YAŞAM NEYE BENZEYECEK? Şu anda, dünya üzerindeki yedi kıtanın coğrafi konumları, bu kara kütleleri üzerindeki ekosistemler üzerinde önemli etkilere sahip. İnsan kültürleri dahi bu koşullara göre şekilleniyor. Bu nedenle araştırmacılar bir sonraki süper kıtadaki yaşamın neye benzeyeceğini de merak etti.

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Araştırmacılara göre, süper kıta oluştuğunda gezegenin büyük ölçüde farklı olması beklenebilir.

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Araştırmanın eşyazarlarından Profesör Zheng-Xiang Li, tüm dünyaya tek bir kıta kütlesinin hükmetmesinin, Dünya'nın ekosistemini ve çevresini önemli ölçüde değiştireceğini söyledi.