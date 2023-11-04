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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2023 Cumartesi 11:04

Bilim insanları tarih verdi! İşte korkutucu olayın detayları

Dünyada daha önce var olan birçok kıtanın zaman içerisinde yok olduğu araştırmacılar tarafından kanıtlarıyla biliniyor. İşte araştırmacılar bu olayların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve kıtaların birbiriyle hareketlerine devam edeceğini ön görüyor. İşte Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya kıtasında oldukça ilginç gelişmeler yaşanacak. Asya kıtası, Amerika'ya çarpacak.

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