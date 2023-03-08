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DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 11:21

Bilim dünyasına damga vuran kadınlar! İşte ses getiren o çalışmalar

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün. Pek çok alanda önemli işlere imza atan kadınlar, bilim dünyasında da çok önemli işlere imza attılar. İşte bilim dünyasında ses getiren çalışmalara imza atan kadınlar...

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