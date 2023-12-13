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DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 08:47

Biden ve Zelenski Beyaz Saray'da görüştü! 'Noel hediyesi' vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

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