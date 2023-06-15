Barajın yıkılmasının ardından bölge su altında kaldı! Tahliye sürecinde botlar kullanılıyor

Ukrayna'da Kakhovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin vurulması sonucu Herson bölgesinde evler su altında kaldı.
Ukrayna Parlamentosu Üyesi Oleksiy Goncharenko sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımda plajda çatıların, ev eşyaları ve araç parçalarının yüzdüğünü söyledi.
Öte yandan Kakhovka Barajı'nın yıkılmasının ardından sular altında kalan bölgede yardım ve tahliye çalışmaları devam ediyor.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulması sonucu meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a, kaybolanların sayısının 42'ye yükseldiğini bildirdi.
Herson bölgesindeki 46 yerleşim yerinin sular altında olduğu belirtilen açıklamada, 2 bin 743 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Herson'da yaşamını yitirenlerin sayısının 8'e, Mıkolayiv bölgesinde de 2'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, Herson'daki kayıp kişilerin sayısının 42'ye yükseldiği kaydedildi.
Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin da sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, Herson'daki su seviyesinin yaklaşık 3,3 metre olduğunu belirterek, yarım günde su seviyesinin 64 santimetre azaldığını ifade etti.