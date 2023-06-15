  • $23,6579
  • 25,5939
  • 1470.23
  • 5360.77

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 09:08

Barajın yıkılmasının ardından bölge su altında kaldı! Tahliye sürecinde botlar kullanılıyor

Ukrayna'da Kakhovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulması sonucu Herson bölgesinde hasarın boyutunun izleri gün yüzüne çıkıyor. Kentte kalan az sayıda kişi evlerindeki eşyalarını korumaya çalışıyor. Tahliye sürecinde botlar kullanılıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.