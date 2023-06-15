Barajın yıkılmasının ardından bölge su altında kaldı! Tahliye sürecinde botlar kullanılıyor

Sele kapılan eşyalar ve evlerin çatıları gibi parçalar Odessa plajında kıyıya vurdu.

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Ukrayna Parlamentosu Üyesi Oleksiy Goncharenko sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımda plajda çatıların, ev eşyaları ve araç parçalarının yüzdüğünü söyledi.