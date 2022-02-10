Az bilinen tarihi fotoğraflar! İşte hikayeleri...

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Evine dönüp ailesini bulamayan asker

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1992'de Kış Olimpiyatları

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1981 Pele...

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1961'de Berlin...

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1938'te atmaca ve ıstakoz ile oturan çocuk...

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1924'te ayak izlerini önlemek için kullanılan teknik...

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İtalya 1991'de mülteciler...

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Adolf Hitler 1930'larda Almanya'da.

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İrlandalı çocuklar, İngiliz birliklerine karşı- Derry, Kuzey İrlanda (1972)

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Muhammed Ali, Cleveland Williams'ı 3. rauntta nakavt etti (1966)

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Işık Katedrali'nde yapılan Nazi mitingi (1937)

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2.Dünya Savaşı.

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Alman Kız Birliği

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Türk bayrağını ve Türk askerini görünce mutluluktan ağlayan Kıbrıs Türk'ü ( Kıbrıs Barış Harekâtı )

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Hendek Harpleri sırasında İngiliz bir fotoğrafçı tarafından çekilen fotoğraf (1917)

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Genç Öncü Savunma, Leningrad (1937)

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JFK'in Capitol'deki cenaze töreni (1963)

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Sovyet ordusunun en iyi keskin nişancılarından biri olan Roza Georgiyevna Shanina (1943)

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2. Dünya Savaşı cephesinde Şükran Günü (renklendirilmiş)

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Güneş ışınlarını kesmeye çalışan kız (1886)

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Otel sahibi, siyahi insanlar yüzerken havuza asit boşaltıyor (Kaliforniya, 1964)

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Kurt Cobain ve kedisi.

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Kullanıldığı halde patlamamış bir top mermisini kontrol eden bir İngiliz askeri, Belçika, 1917

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Renklendirilmiş haliyle, büyük bir patlama gerçekleştiren Vesuvius Yanardağı'nın lavlarında ekmek kızartmaya çalışan ABD askerlerinin verdikleri poz, 18 Mart 1944.

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ABD askerileri tarafından düşürülmüş, Japon ordusuna ait 4 motorlu keşif, kargo ve bombardıman görevlerini icra edebilen deniz uçağı, 24 ekim 1943

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Bosnalı bir kadın, savaş sırasında hayatını kaybetmiş ve toplu mezara gömülmüş oğlunun kalıntıları üzerine yas tutarken, 1992.

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Her ateşlendiğinde fotoğraf çekme özelliğine sahip olan bir silah, 1938.

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Fotoğrafçı Willy Georg'un Varşova gettosundanbir fotoğraf...

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1929 yılında verilen cinsellik eğitimi derslerinden bir kare ve çeşitli yüz ifadeleri.

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Falkland Adaları'ndaki muharebelerin birinin ardından, Arjantinli askerlerin kasklarını kontrol eden İngiliz askeri, 1982.

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Savaşta teslim olan Japonya'nın askerlerinin, serbest bıraktıkları ABD'li esirlerin önünde eğilmesi, 1945.

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Dünyanın en meşhur hapishanelerinden olan Alcatraz'dan tahliye edilen son mahkumlar, 1963.

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Altın avcıları kar kış demeden Chilkoot geçidini geçerken, 1898.

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Biraz sonra ateşlenecek bir topun önüne bağlanarak infaz edilmeyi bekleyen İran'lı adam, 19. yüzyılın sonları.

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Mont Blanc'da mahsur kalmış arkadaşlarının cesetleriyle poz veren dağcılar, 1895.

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Bebeklerini Doğu Berlin'deki anne babalarına gösteren aile, 1961.

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Savaş sırasında yüzünden yaralanan askerlerin takıp kullanabileceği kişiye özel maskeler yapan Bayan Ladd, 1917.

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Birinci Dünya Savaşı sonrası eve dönen askerlerin bir kısmı savaş yaralarını yüzünde taşıyordu.Amerikalı bir heykeltıraş olan Anna Coleman Ladd bu süreçte eğitimini kullanarak savaşta yüzünü yitiren ya da yüzünden ağır şekilde yaralanan askerler için maskeler yapmaya başladı.

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Manhattan'ın havadan çekilmiş ilk fotoğrafı, 1906.

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Hitler'in makam koltuğundan kalana oturup poz veren Winston Churchill, 1945.

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1490'lı yıllarda Kızılderili katliamı.

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Pasifik Cephesi, II. Dünya Savaşı'nın en acımasız uygulamalarına sahne oldu.

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731. Birim, savaş boyunca biyolojik ve kimyasal savaş taktikleri geliştirdi.

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Güney Afrika'da beyazların yaşadığı bir kasaba. Yerliler ise giremez..

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1942 yılının Temmuz ayında Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde ilerlemekte olan Japon askerleri, bir grup Avustralyalı asker ile karşı karşıya geldi.

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Haziran 1964. Denizde yu¨zmek isteyen siyahi genc¸lere mu¨dahale.

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Askerlerin bir başka kitle tecavüzüne yeltenmemesi için ilerleyen zamanlarda Japon ordusuna özel genelevler kuruldu.

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Rus Askeri, Çenenistan`da Terk Edilmiş Bir Piyanoyu Çalarken, 1994

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Mars`tan Güneş`in Görünüşü, NASA 2005

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1980 Yılında, Ugandalı Bir Çocuk İle Yardım Görevlisi, 1980

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Japonya`da Meydana Gelen Tsunami Ve Ağlayan Kadın, 2011

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Che Guavera`nın Cesedi İle Poz Veren Bolivya Yetkilileri, 1967

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Jack Ruby, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald mahkemeye götürülürken kameralar karşısında öldürdü.

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Bu fotoğrafı çeken Kevin Carter, sonrasında intihar etmiştir, 1993 Sudan

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John F. Kennedy`nin Oğlu, Öldürülen Babasının Cenazesine Selam Dururken, 1963

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Bobby Moore ve Pele Birbirlerini Kutlarken, 1970 Dünya Kupası

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Tiananmen Meydanı ve gerçek dik duruş, 1989 Çin

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Az sayıda insanın gördüğü tarihe iz bırakmış 37 fotoğraf Andromeda Galaksisi / 1888 yılında Andromeda galaksisinden alınan ilk fotoğraf.

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Eski Başkan Theodore Roosevelt 1910 yılında uçan ilk cumhurbaşkanı oldu.

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En yakışıklı Genç John Wayne

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Pop ArtAndy Warhol alışverişte, 1964.

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Taj Mahal'in bilinen ilk fotoğrafı, 1850-1860 lı yıllar

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Bir kadın ayrımcılık nedeniyle beklemek zorunda iken, Elvis Presley bacon ve yumurtasını beklerken, 1965

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Hindistan'da bir halat köprü, 1870

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Albert Einstein'in masası, ölümünden birkaç saat sonra, aynen bıraktığı gibi...New Jersey, Nisan 1955.

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Arnold Schwarzenegger ve arkasındaki Başkan George Bush, kızak kayarken, 1991

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Peatnus'un orijinal sesleri.

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Adele Ross Giyim, 1966, anti-mini etek reklamları

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1950 – Dört yaşındaki Bill Clinton.

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1936 – Bilinen en eski araç akrobasisi fotoğrafı

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Berlin 1945 – Bir Alman çocuk sigara için babasının Demir Hacını satmaya çalışırken

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Hiroşima, 1945 – Atom bombasının kör bıraktığı bir kız çocuğu

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Navajo Kabilesi Şifacısı, Kaliforniya Yıl 1904

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Tıp Fakültesi Öğrencileri Kaliforniya Yıl 1890

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Üretimden Yeni Çıkan B17 Ağır Bombardıman Uçağı, Seattle Yıl 1942

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Jüpiter Tapınağı kalıntıları Lübnan yıl (1870-85)

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Sovyet Nükleer denemesi Semipalatinsk test alanı Kazakistan, yıl 1965

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Adolf Hitler'in küçük kız kardeşi Paula Hitler, Berlin Yıl 1945

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Amerika'ya gitmeden önce genç Arnold Munich'te bir arkadaşıyla Octoberfest kutlamalarında, Yıl 1967

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Ringling Kardeşler Sirkine ait bir fil trenden iniyor, New York Yıl 1963

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Panzer Bölüğü Hareket Halinde, Fransa Yıl 1940

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Filipinler'den Gelen Yerliler Coney Adasında Teşhir Ediliyor, New York Yıl 1905

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İlk Superbowl Finalinden Devre Arası Görüntüsü, Los Angeles 1967

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Kore'den Bir Evli Çift Görüntüsü Yıl 1904

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Güzel Bir Cayenne Kadını Oklahoma, Yıl 1890-1904

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Kaliforniya'da Sergilenen Gandhi'nin Tüm Serveti! Yıl 1948

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Berlin Duvarı İnşaa Edilirken Yıl 1961

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Evlilik Programlarının İlkel Atası, Kaliforniya Yıl 1901

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IRA Mensubu Kadınlar Sokakta Arama Yapıyorlar, İrlanda Yıl 1972

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Hindenburg Faciasından Kurtulan Bir Yaralı , New Jersey Yıl 1937

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Batı Almanya'ya Kaçış, Berlin Yıl Bilinmiyor