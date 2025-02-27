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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 10:25 |

Avrupa'nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Türkiye'den de bir yer listeye girdi

Kısa adı JATA olan Japon Seyahat Acentaları Birliği, Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını listeledi. Avrupa'nın en güzel noktaları belirlendi ve bu listeye Türkiye'den bir kasaba da eklendi. Türk kasabası için hayranlık içeren ifadeler de kullanıldı. Peki Avrupa'nın en güzel kasabaları hangisi, hangi Türk kasabası listeye girdi? İşte detaylar...

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