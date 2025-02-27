Avrupa'nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Türkiye'den de bir yer listeye girdi

30 - Gura Humorului / Romanya
Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.
29. Kotor / Karadağ
Karadağ'ın UNESCO tarafından koruma altına alınmış, şirin sahil kasabası, Avrupa'nın en güney fiyordu Kotor'da beklentilerinizin çok üzerinde keyifli bir tatil yapmak mümkün... Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçtuktan sonra yaklaşık üç saatlik bir otobüs yolculuğunu ardından Kotor'a ulaşılıyor. Yol süresi biraz uzun olsa da yolculuğa eşlik eden Karadağlar'ın ve fiyordarın büyüleyici manzarası gerçekten görülmeye değer.
28. Ohrid / Makedonya
En güzel Balkan kentlerinden biri olan Ohrid, sadeliğiyle ve dört bir yana saçılan tarihi izlerle hemen sevdiriyor kendini. Aynı adı taşıyan gölün kıyısında kurulan, cazibesini büyük ölçüde bu göle borçlu olan bir yer. Avrupa'nın en eski, en derin ve en berrak suya sahip gölleri arasında yer alıyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohrid'de; daracık sokaklara serpiştirilen tarihi evlerin arasında yürümek, gölün etrafında gezintiye çıkmak, manzaraya nazır restoranlarda keyifli bir yemek molası vermek yapılacaklar listenizde olsun.
26. Zalipie / Polonya
Polonya'nın en güzel köyü olan Zalipie, Krakow şehrine yaklaşık 68 km. uzaklıkta bulunuyor. Köyü özel kılan ise evlerin çiçek motifleriyle süslenmiş olması...
24. Riquewihr / Fransa
Fransa'da Alsace bölgesindeki köyler içinde en güzeli Riquewihr. Colmar'a 20 dakika uzaklıkta. Burası Alsace'ın güzel evlerinden çokça barındırıyor. Kasabayı gezmeye gelenler fotoğraf çekmeye doyamıyor. Özellikle büyülü tepeleri ve üzüm bağlarıyla Riquewihr, Alsace'ın incisi olma niteliğini ve hakkını ziyaretçilerinden almış.
22. Porvoo / Finlandiya
Başkent Helsinki'nin 50 km doğusunda Finlandiya Körfezi'nin kıyısında yer alıyor. Özellikle kış aylarında turistleri kendine çekiyor.
20. Sopron / Macaristan
Sopron, Neusiedl Gölü / Fertö gölü yakınlarındaki Avusturya sınırındaki Macaristan'da bir kent. Sopron uzun menzilli doğa yürüyüş (trekking) yolu olan Sultanlar Yolu üzerinde yer alıyor. Sopron, 300'den fazla diş kliniğine sahip bir şehir olarak Dünya diş başkenti olarak da biliniyor.
19. Reine / Norveç
Bu kasaba, Norveç'in en büyük haftalık dergisi (Allers) tarafından 1970'lerin sonlarında ülkenin en güzel köyü seçilince dikkatleri üzerine çekmiş. Güzel manzarasıyla Norveç'i tanıtan broşürlerde de sıkça kullanılan Reine, Sakrisoya ve Hamnøya'nın güneyinde yer alıyor. Günümüzde de çoğu gezgin tarafından 'Dünyanın en güzel köyü' olarak tanımlanan Reine'in yerini tam olarak tarif etmek gerekirse de, Kuzey Kutup Dairesi'nin 100 km üstündeki Moskenesøya Adası üzerine kurulu bu şirin yerleşim yeri.
17. Quedlinburg / Almanya
Minik çaplı kasabalardan. Quedlinburg'un tarihi 9'uncu yüzyıla kadar gidiyor. İlk defa o tarihlerde şehrin adı yakın şehirlerde imzalanan antlaşmalarda geçmeye başlamış. İkinci Dünya Savaşı'nda birçok Nazinin bulunduğu, hatta şehrin kalesi ve kilisesinin zamanında Nazilerin toplanma yeri olarak kullanılmış olmasına rağmen yine de savaştan fiziksel olarak yara almamış bir şehir.
10. Gölyazı / Türkiye
Evliya Çelebi'nin 'Ruhaniyetli bir şehir' dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa... Listede yer alan Türk kasabası ise Bursa'nın şirin Gölyazı'sı... Yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesinden dolayı kasaba 'Küçük Venedik' olarak da adlandırılıyor. Kasaba ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçi ağırlasa da kışın da görsel şölen sunuyor.
2. Berat / Arnavutluk
Berat, orta güney Arnavutluk'ta Berat ilinin merkezi. Temmuz 2008'de, eski şehir (Mangalem mahallesi) UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Şehirde Osmanlı zamanından kalan tarihî Bekarlar Camii, Kurşunlu Camii, Sultan Camii (Kral Camii), Beyaz Camii, Hüseyin Paşa Camii (Saat Camii), Kırmızı Camii ve Telelka Camii bulunuyor.