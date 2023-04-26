Arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı! MS 900-1200'lere ait oldu düşünülüyor
Peru'nun Lima kenti yakınlarında San Juan de Lurigancho bölgesindeki Centro Arqueologico de Cajamarquilla'da yapılan arkeolojik çalışmalarda MS 900-1200'lere ait olduğuna inanılan Geç Ara Dönem'e ait mumyalanmış kalıntılar ortaya çıkarıldı. Zengin arkeolojik mirasıyla tanınan Cajamarquilla bölgesinde gün ışığına çıkarılan iskelet kalıntılarının, Peru tarihinde Moche uygarlığının gerilemesi ile İnka İmparatorluğu'nun yükselişi arasında bir geçişe işaret eden kritik bir dönem olan Geç Orta Dönem'de yaşayan bireylere ait olduğuna inanılıyor.