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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:58

Amerikan askerlerini çıldırtan tünel! Filmlere bile onu oldu

Tarihin en önemli gerilla savaşlarından biri burada yaşandı. Amerikan askerlerini delirten yer de işte tam burası...

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