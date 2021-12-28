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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 11:39

Alt çenede yeni bir kas tabakası keşfedildi

İsviçreli bilim insanları, yanakların arkasında bulunan ve yiyeceklerin çiğnenmesinde önemli bir rol oynayan masseterkasında ek bir kas tabakası keşfetti.

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