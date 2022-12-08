Abramoviç'in yatına Marmaris'te! 27 milyon liralık akaryakıt ikmali yapıldı

Bir süredeki Güney Ege'de bulunan 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Cruise Port Limanının büyük iskelesine yanaştırıldı.

Limanda yürüyüş yapan turistler ve vatandaşlar, cep telefonlarıyla mega yatın fotoğraf ve videolarını çekti.

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İki gün sonra limandan ayrılacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan getirilen yaklaşık 30 tankerden 1 milyon 170 bin litre ÖTV ve KDV'li akaryakıt ikmali yapıldığı belirtildi.





Yakıt ikmali için yaklaşık 27 milyon 225 bin lira ödeneceği kaydedildi.