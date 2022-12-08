  • $18,6478
  • 19,6332
  • 1072.79
  • 4835.35

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2022 Perşembe 16:52

Abramoviç'in yatına Marmaris'te! 27 milyon liralık akaryakıt ikmali yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı 'Eclipse'e, 27 milyon liralık akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.