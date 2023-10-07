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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2023 Cumartesi 08:30

Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, birçok noktadan İsrail'e çok sayıda roket fırlattı.

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