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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 16:25

ABD neyi saklamaya çalışıyor? En önemli turistlik yerlerinden biri ama...

Rushmore Dağı, ABD'ye gidenler için önemli turistik duraklardan bir tanesi.

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