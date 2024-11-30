ABD neyi saklamaya çalışıyor? En önemli turistlik yerlerinden biri ama...

Bu tavizden sonra, gizemli bir odanın çalışmalarına başladı. Bu odada ABD tarihinin en gizemli bilgileri depolanacaktı.
90'lı yıllara dek süren çalışmalarla bitirilen odada bugün ABD'nin bazı sembol belgeleri mevcut. Bağımsızlık Bildirgesi, ABD Anayasası, Haklar Bildirgesi gibi temsili belgeler bir titanyum kasanın içinde korunuyor.
İŞTE DÜNYADA ÇOK AZ KİŞİNİN GİRMESİNE İZİN VERİLEN YERLER...
AMERİKA'DAKİ 51. BÖLGE
51. Bölge, ABD Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde, Groom Gölü yakınında olup Nevada Test Sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri Sahası ile çevrelenmiştir. Sahibi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri olan ve bilindiği kadarıyla uçak ve düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılmakta olan bir bölgedir. Yeni uçakların da test ve geliştirme yeri olarak da kullanıldığına inanılmaktadır. UFO teorilerinin de üzerinde üretilmesi ile ünlüdür.
FRANSA'DAKİ LASCAUX MAĞARALARI
Güney Fransa'nın Dordogne sırtlarında, tarih öncesi dönemlerden kalma mağaralardır. 1940 yılında kaybolan bir köpeği arayan dört çocuk tarafından bulunan mağaralar sonrasında ziyaretçilere açılmış ancak duvar resimlerindeki renklerin solmaya başlamasıyla 1963'te halka kapatılmıştır. İçinde Eski Taş Çağı'na ait tuhaf çizimlerin olduğu 20.000 yıllık bu mağaralara şimdilerde sadece özel seçilmiş birkaç araştırmacı girebilmektedir.
NORVEÇ'DEKİ SVALBARD KÜRESEL TOHUM DEPOSU (KIYAMET AMBARI)
Norveç'in kuzeyindeki Spitsbergen Adası'nda, buzullar arasında dev gibi bir dağın 130 metre altında inşa edilen ve 9 milyon dolara mal olan "Svalbard Küresel Tohum Deposu" , Mart 2008'den beri faaliyet göstermektedir. Doğal felaketler veya nükleer savaşlar gibi nedenlerle Dünya'daki yaşamın sonunun gelmesi ihtimaline karşın içinde erzaklarla beraber Dünya'daki bilinen bütün bitkilere ait milyonlarca tohumun saklandığı bir yeraltı deposudur.
Kuzey Kore'nin kurucusu olan Kim Il-Sung'un ölümünden sonra başa geçen oğlu ve ailesinin paralarını kontrol etmek amacı ile kurulmuştur. Diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore'de kara para aklama ve yolsuzluk gibi işlerin hükümet eliyle sürdürüldüğü düşünülen 39. odaya girmenin cezası ölümdür ve ceza giren kişinin ailesine de uygulanır.
ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NDEKİ İN SHİ HUANG TÜRBESİ
1974'te Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an yakınlarında bir çiftçi tarafından bulunan, her birinin yüz ifadesi farklı olan ve büyük bir gizem taşıyan binlerce adet toprak askerin bulunduğu bu mekana girişler ve araştırmalar Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kısıtlanmıştır. Bu gizemli heykellerin "İlklerin imparatoru" olarak bilinen Çin Şı Huang'ın mezarını koruduğuna inanılmaktadır. Boyları 183-195 santimetre arasında değişen toprak askerlerin bulunduğu kazı alanında çoğu hala toprak altında 8.000 asker, 520 atıyla birlikte 130 savaş arabası, 150 süvari atı bulunduğu tahmin edilmektedir.
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ADASI SURTSEY
İzlanda açıklarında yer alan bu ada 1963 yılında meydana gelen bir volkanik patlama sonucu ortaya çıktı ve bu nedenle bilim insanları tarafından dünyada en çok araştırılan bölgelerden biri haline geldi. Adada bulunan farklı canlı yaşamı nedeniyle burası dünyanın en önemli araştırma merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor ve dışarıdan ziyaretçi girişine izin verilmiyor.
BREZİLYA'DAKİ YILAN ADASI
Ada, bir insanı öldürüp derisinin erimesine sebep olacak kadar zehri güçlü binlerce yılana ev sahipliği yapmaktadır. Her bir metrekaresinde ortalama bir yılan bulunan bu adaya bırakılabilecek bir kişinin birkaç günden uzun hayatta kalması imkansıza yakındır. Bu adadaki yılan nüfusundan haberi olmayan binlerce göçebe kuş bu adada dinlenmek için durduğunda binlerce yılan tarafından kısa sürede katledilirler.
RUSYA MEZHGORYE BÖLGESİ
Mezhgorye, Rusya'da bulunan bir kasaba. Bu kasabadaki insanların Yamantaw dağında gizli işler yaptığına inanılıyor. Çünkü dışarıdan hiç kimse bu kasabaya giremiyor. Çevre bölgelerdeki anormal, dev kraterlerin varlığı burada yıllardır nükleer çalışmaların yapıldığına dair iddiaların ortaya atılmasına sebep olarak gösteriliyor.