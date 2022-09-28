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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:46

ABD, Ian Kasırgası'na karşı hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor

Küba'da, Ian Kasırgası'nın etkili olması nedeniyle ülkenin tamamında elektriklerin kesildiği açıklanırken kasırganın hızla ilerlediği ABD'nin Florida eyaletinde ise büyük kaçış başladı. 2,5 milyon kişi, eyaletin doğu ve kuzey bölgelerine doğru harekete geçince otoyollarda trafik felç oldu, hava yolu şirketlerinin biletleri yok sattı.

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