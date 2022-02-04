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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Şubat 2022 Cuma 10:06

ABD arşivlerinden çıkan eski Osmanlı fotoğrafları! İlk kez göreceksiniz

Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde Amerika'nın değil, dünyanın dört bir köşesinden toparlanan küresel bir hafızayı taşıyor.

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