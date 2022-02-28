  • $14,0956
  • 15,815
  • 865.393
  • 1952.4

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:18

5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor! Uydu görüntüleri ortaya çıktı

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, elde ettikleri uydu görüntülerinde, aralarında tankların da olduğu büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığının görüldüğünü duyurdu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.