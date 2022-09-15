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DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 16:38

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi! Her anını paylaştı

ABD'li fizikçi ve video oyunu tasarımcısı Seamus Blackley, Antik Mısır'dan kalma bir çanakta bulunan 4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi. Ekmeğin aroması için “inanılmaz ve yeni” diyen Blackley, deneyimin her adımını fotoğrafladı. İşte 4500 yıllık maya kullanılarak yapılan ilginç ekmek...

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