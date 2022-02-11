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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 15:03

300 milyon yıl önceki Türkiye haritası! Türkiye aslında bir okyanus ülkesi

Fransız bilim sitesi 'La Terre du Futur'da yayımlanan 'Pangea' (tümkara) araştırması büyük ilgi görüyor. Dünya'nın 300 milyon yıl öncesini gösteren, Maleozoik sonları ile Mezozoik Zaman başlarında var olmuş dördüncü ve son 'süper kıta' olarak bilinen Pangea dönemi haritayla anlatıldı.

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