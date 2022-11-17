2023'ün en iyi gezi rotaları açıklandı! Türkiye'den bir yer de var

Independent'ın haberine göre Şirketin yıllık en iyiler listesindeki 30 turistik yer, 5 kategoride sıralandı: yolculuk, yeme, öğrenme, gevşeme ve bağlanma.
İstanbul-Sofya Ekspresi ile Halkalı İstasyonu'ndan akşam üzeri yola çıkıp Kapıkule üzerinden Bulgaristan'ın Plovdiv kentine ve nihayet sabah Sofya'ya ulaşıyorsun.
FİYATI NE KADAR?
TCDD'nin internet sitesine göre, yaklaşık yarım gün süren ve her gün karşılıklı yapılan yolculuğun bilet fiyatı 31.12 euro ila 66.68 euro.
YEMEK:
Lima (Peru), Umbria (İtalya), Kuala Lumpur (Malezya), Fukuoka (Japonya), Güney Afrika, Montevideo (Uruguay).