2023'ün en iyi gezi rotaları açıklandı! Türkiye'den bir yer de var

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Independent'ın haberine göre Şirketin yıllık en iyiler listesindeki 30 turistik yer, 5 kategoride sıralandı: yolculuk, yeme, öğrenme, gevşeme ve bağlanma.

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En iyi yolculuklar arasında İstanbul-Sofya Ekspresi'ni de gösterdi.

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İstanbul-Sofya Ekspresi ile Halkalı İstasyonu'ndan akşam üzeri yola çıkıp Kapıkule üzerinden Bulgaristan'ın Plovdiv kentine ve nihayet sabah Sofya'ya ulaşıyorsun.

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FİYATI NE KADAR? TCDD'nin internet sitesine göre, yaklaşık yarım gün süren ve her gün karşılıklı yapılan yolculuğun bilet fiyatı 31.12 euro ila 66.68 euro.

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Listenin yolculuk bölümünde ayrıca şu yerler var:

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Kanada'nın Yeni İskoçya (Nova Scotia) eyaleti

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Butan

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Butan

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Zambiya

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Batı Avustralya

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Kolombiya Ulusal Tabiat Parkı



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Lonely Planet'ın diğer önerileriyse şöyle:

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YEMEK: Lima (Peru), Umbria (İtalya), Kuala Lumpur (Malezya), Fukuoka (Japonya), Güney Afrika, Montevideo (Uruguay).

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GEVŞEME: Ürdün, Halkidiki (Yunanistan), Jamaika, Dominika, Raja Ampat (Endonezya), Malta.

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BAĞLANMA: Akra (Gana), Arnavutluk, Sidney, Guyana, Alaska, Boise (ABD).