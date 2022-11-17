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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 10:23

2023'ün en iyi gezi rotaları açıklandı! Türkiye'den bir yer de var

Yayımladığı 150 milyondan fazla kitapla gezi rehberi yayıncılığının dünya liderlerinden olan Lonely Planet, 2023'te yapılabilecek en iyi yolculukları listeledi. Şirket yıllık en iyiler listesindeki 30 turistik yeri, 'yolculuk, yeme, öğrenme, gevşeme ve bağlanma' olarak 5 kategoride sıraladı.

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