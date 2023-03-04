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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi 10:50

2023'te dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! İşte o listedeki isimler

2022 yılındaki yüksek enflasyon ortamı dünyanın en zenginlerini de vurdu. Ancak dördüncü kez üst üste dünyanın en zengini olan ailelerde var. Peki servetleri ne kadar? İşte dünyanın en zengin aileleri ve servetleri...

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