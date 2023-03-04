2023'te dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu! İşte o listedeki isimler

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25. Mills ailesi (26,2 milyar dolar)

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24. Mistry ailesi (27,4 milyar dolar)

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23. Cox ailesi (28,3 milyar dolar)

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22. Dassault ailesi (28,5 milyar dolar)

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21. Kwok ailesi (29,2 milyar dolar)

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20. Van Damme, De Spoelberch, De Mevius klanı (29,9 milyar dolar)

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19. Duncan ailesi (30,1 milyar dolar)

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18. Lauder ailesi (32,7 milyar dolar)

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17. Pritzker ailesi (34,6 milyar dolar)

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16. Quandt ailesi (36 milyar dolar)

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15. Hartono ailesi (36,3 milyar dolar)

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14. Boehringer, Von Baumbach klanı (36,6 milyar dolar)

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13. Ferrero ailesi (37,1 milyar dolar)

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12. Johnson ailesi (40,2 milyar dolar)

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11. Albrecht ailesi (41,4 milyar dolar)

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10. Hoffman, Oeri klanı

45,1 milyar dolarlık servete sahip 5. nesil klan İsviçreli ilaç şirketi Roche'nin kurucusu.

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9. Thomson ailesi 53,9 milyar dolarlık 3. nesil aile dünyaca ünlü haber ajansı Thomson Reuters'ın kurucusu. Şirketin üçte iki hissesini elinde bulunduran aile aynı zamanda Kanada'nın en zengini. Reuters geçen yıl 6,3 milyar dolar gelir elde etti.

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8. Cargill, MacMillan klanı 65,2 milyar dolarlık serveti bulunan 7. nesil klan geçen yıl mayıs ayına kadar 165 milyar dolar gelir elde eden gıda ve tarım devi Cargill firmasının sahibi.

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7. Wetheimer ailesi 79 milyar dolarlık serveti bulunan 3. nesil Fransız aile lüks ürünleri şirketi Chanel'in sahibi.

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6. Ambani ailesi 84,6 milyar dolarlık serveti bulunan Hindistanlı 3. nesil Ambani ailesi sanayi devi Reliance Industries'in yöneticisi. Mumbay merkezli holding dünyanın en büyük petrol rafinerisi kompleksine sahip olmasıyla biliniyor. Ailenin başındaki Mukesh Ambani 27 katlı malikanesiyle dünyanın en pahalı evine sahip.

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5. Hermes ailesi 94,6 milyar dolarlık servete sahip 6. nesil Fransız aile lüks ürünler üreticisi Hermes firmasının sahibi.

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4. Suud ailesi 105 milyar dolarlık 90 yaşındaki aile Suudi Arabistan monarşisinin başında. Aile serveti küresel petrol rezervlerinin büyük bir kısmını barındıran topraklarına dayanıyor. 105 milyar dolar Kraliyet Divanı'nda son 50 yılda kraliyet ailesi üyelerine ödenen miktarın hesaplanmasıyla ortaya koyulmuş. Ancak 15 binin üzerinde üyesi olan 3. nesil ailenin kontrol ettiği toplam servet bu rakamın çok ötesinde olabilir. Kraliyet ailesinin yönetiminde olan varlık fonu PIF'in yönetimi altında 620 milyar dolarlık varlık bulunuyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kişisel kontrolünde olan varlıklar 1 milyar doları aşıyor. Aile ayrıca geçtiğimiz yıllarda Cemal Kaşıkçı suikastındaki sorumluluğu nedeniyle de tartışmaların odağında.

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3. Koch ailesi 128,8 milyar dolarlık imparatorluk kardeşler Frederich, Charles, David ve William'ın babaları Fred'in petrol firmasının miras kavgası üzerinden doğdu. 1980'lerin başında şirketin kontrolü konusundaki anlaşmazlıklar sonucu William ve Frederich şirketten ayrıldı. Daha sonra Koch Industries'e dönüşen holdingin yıllık geliri 125 milyar dolar. 3. nesil aile servetinin bir kısmını 1888 Management üzerinden yönetiyor.

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2. Mars ailesi 160 milyar dolarlık serveti olan aile bu serveti şekerlemeler ve evcil hayvan ürünleri satışından kazandı. 5. neslindeki aile dünyaca ünlü M&M, Snickers ve Milky Way gibi şekerlemeleri üreten Mars firmasının kurucusu ve şirketin hisselerinin tamamı aileye ait.

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1. Walton ailesi 224,5 milyar dolarlık serveti olan 3. neslindeki aile 573 milyar dolarlık 10.500 birimi olan perakende zinciri Walmart'ın kurucusu. Aile Walmart'ın %47 hissesini elinde bulunduruyor.