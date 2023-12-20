2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı! Listede bakın hangi Türk yemekleri var

99- Steak au poivre
Fransa
96- Bistecca alla Fiorentina
İtalya
93- Tutu de feijão
brezilya
92- Tsitsila tabaka
Gürcistan
86- Gambas al ajillo
İspanya
78- Boiled Maine Lobster
Amerika
77- Hünkar beğendi
Türkiye
74- Risotto ai funghi porcini
İtalya
73- Massaman Curry
Tayland
72- Mercimek çorbası
Türkiye
68- Lasagne alla Bolognese
İtalya
61- Ragù alla Bolognese
İtalya
59- Pasta carbonara
İtalya
57- Bryndzové halušky
Slovakya
56- Linguine allo scoglio
İtalya
54- Tagliatelle al ragù alla Bolognese
İtalya
51- Parmigiana alla napoletana
İtalya
43- Murgh makhani
Hindistan
42- Tacos al pastor
Meksika
40- Tacos gobernador
Meksika
37- İskender kebab
Türkiye
33- Ciorba Radauteana
Romanya
32- Zeytoon parvardeh
İran
31- Focaccia di Recco col formaggio
İtalya
28- Tonkotsu ramen
Japonya
25- Carne de porco à Alentejana
Portekiz
22- Cochinita pibil
Meksika
21- Maguro nigiri sushi
Japonya
19- Carne asada tacos
Meksika
12- Amêijoas à Bulhão Pato
Portekiz
11- Pappardelle al cinghiale
İtalya
10- Phanaeng Curry
Tayland
7- Butter Garlic Naan
Hindistan
4- Pizza Napoletana
İtalya