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DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 14:59

2023 yılının en iyi 100 yemeği açıklandı! Listede bakın hangi Türk yemekleri var

Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini açıkladı. Taste Atlas'ın listesine Türkiye'de 8 lezzet girdi.

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