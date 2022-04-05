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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2022 Salı 15:47

2. Dünya Savaşı için farklı ülkelerin bir zamanlar hazırladığı savunma sistemleri

İşte oldukça akıllıca kurulmuş, 2. Dünya Savaşı için farklı ülkelerin bir zamanlar hazırladığı savunma sistemleri...

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