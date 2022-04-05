2. Dünya Savaşı için farklı ülkelerin bir zamanlar hazırladığı savunma sistemleri

Fransa'nın güneydoğu kesimini savunan Alp Hattı
2. Dünya Savaşı esnasında 1942'de Nazi Almanyası tarafından Müttefik Devletler'in bir istilasına karşı savunmak için inşa ettiği Atlantik Duvarı...
Fransa'nın tüm kuzey ve doğu sınırlarını kapsayan Maginot Hattı...
Alman istilasına önlem olarak inşa edilen Rupnik Hattı
Almanya'nın Fransa'dan korunmak için inşa ettiği Siegfried Hattı
2. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Alman Savunma Hattı
Bulgar istilası sırasında Yunanistan'ı korumak için kurulan Metexas Hattı
Şimdiki adıyla Çek Cumhuriyeti'nin savunma hattı
Çek Cumhuriyeti'ndeki savunma hattı müzesi