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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:43

2 bin 600 yıllık mumyanın gizemi çözüldü! Yüzü yeniden yapılandırıldı

Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce ölen bir kadının mumyalanmış yüzünün yeniden yapılandırılması, onun koyu kahverengi gözlere ve hafifçe çıkıntılı üst dişlere sahip olan güzel bir kadın olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, 'Shep-en-Isis' veya 'Schepenese' olarak bilinen ünlü Mısır mumyasının CT taramaları kullanarak, yüzündeki çillere kadar detaylandırdı. Yeni keşfin, tarihteki insanların kimliklerine dair yeni bilgileri ortaya çıkarak toplumdaki rollerini aydınlatacağı belirtildi.

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