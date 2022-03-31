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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 09:30

165 yıl önce 21 ton altınla batan gemiden mucize çıktı

ABD'de 1857 yılında 21 ton altın sikke ve diğer hazinelerle batan SS Central America gemisinde yapılan keşifler devam ederken, gemide ölen 425 kişiden bazılarına ait fotoğraflar ilk kez yayınlandı. Söz konusu fotoğraflar, tarihe yeni bir ışık tutarken, fotoğrafların okyanusun yüzlerce metre altında çok iyi korunduğu görüldü.

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