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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 09:26

150 milyon yıl önce yaşadı! İskeleti 930 bin avroya satıldı

'Barry' ismi verilen, 'camptosaurus' cinsi dinozorun iskeleti yapılan açık artırmayla 930 Bin avroya satıldı. Dinozorun, 150 milyon yıl önce yaşadığı belirtildi. ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ı, dişleriyle birlikte bugüne kadar çok iyi muhafaza edildi. 2 metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.

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