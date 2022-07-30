120 kilogram altın ve 100 kilogram gümüş iplikten hazırlandı! Kâbe'nin örtüsü değiştirildi

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Her yıl kutsal topraklarda milyonlarca hacı adayının Arafat'a çıktığı Kurban Bayramı Arefe gününde yenilenen Kâbe'nin örtüsü bu yıl 20 gün sonra yenilendi. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da değiştirilen Kâbe'nin örtüsü, yaklaşık 850 kilogram ipek, 120 kilogram altın ve 100 kilogram gümüş iplikten hazırlandı.