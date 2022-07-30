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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:52

120 kilogram altın ve 100 kilogram gümüş iplikten hazırlandı! Kâbe'nin örtüsü değiştirildi

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Kâbe'nin örtüsü değiştirildi.

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