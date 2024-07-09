ŞOK haftanın fırsatları neler? ŞOK 10-16 Temmuz 2024 kataloğu yayında

ŞOK 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri birbirinden çeşitli ürünlerde indirim yapan ve aktüel ürünler getiren ŞOK'ta bu hafta aşurelik ürünler öne çıkıyor. Kataloğa göre; Bizim Vatan Haşlanmış Kuru Fasulye 27,90 TL, Bizim Vatan Haşlanmış Nohut 27,90 TL, Anadolu Mutfağında Nohut 44,50 TL, Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye 53 TL, Anadolu Mutfağı Aşurelik Buğday 17,50 TL ve Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç 38,50 TL'den satışa sunulacak...