ŞOK haftanın fırsatları neler? ŞOK 10-16 Temmuz 2024 kataloğu yayında

ŞOK 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri birbirinden çeşitli ürünlerde indirim yapan ve aktüel ürünler getiren ŞOK'ta bu hafta aşurelik ürünler öne çıkıyor. Kataloğa göre; Bizim Vatan Haşlanmış Kuru Fasulye 27,90 TL, Bizim Vatan Haşlanmış Nohut 27,90 TL, Anadolu Mutfağında Nohut 44,50 TL, Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye 53 TL, Anadolu Mutfağı Aşurelik Buğday 17,50 TL ve Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç 38,50 TL'den satışa sunulacak...
İşte ürünler ve fiyat listesi
Miss Lor Peyniri 500 g 31,50 TL
Biz Yarım Yağlı Taze Peynir 450 g 74 TL
İçim Kaşar Peyniri 750 G 189 TL
İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 174 TL
Kibir Tereyağı 500 g 159,50 TL
Terem Paket Margarin 26 TL
Süper Fresh Pizza King 135 TL
Tat Ketçap Acılı Ketçap 29,90 TL
Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 34,90 TL
Magnum Mini Çeşitleri Altılı 139 TL
Cafe Crown Latte 5 TL
Cafe Crown 2'si 1 Arada 29,90 TL
Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 89,90 TL
Man Amour Tırnak Bakım Ürünleri 34,90 TL
Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu Klasik / Çamaşır Suyu /Arap Sabunu Etkili 84,75 TL
Mintaks Bulaşık Makinesi Tableti 179 TL
Signal White Sistem Diş Macunu 34,90 TL
Beyaz Güvercin Kağıt Havlu 59,90 TL
Beyaz Güvercin Tuvalet Kağıdı 79,90 TL
Bingosoft Konsantre Yumuşatıcı 88 TL
Amigo Dalından Kuru Kayısı Satmıştık 62,90 TL
Amigo Dalından Kuru İncir 66,90 TL
Amigo Ceviz İçi Fındık İçi 54,90 TL
Piyale Aşure 29,90 TL
Altın Yaprak Gül Suyu 15,90 TL
Bizim Vatan Haşlanmış Kuru Fasulye 27,90 TL
Bizim Vatan Haşlanmış Nohut 27,90 TL
Anadolu Mutfağında Nohut 44,50 TL
Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye 53 TL
Anadolu Mutfağı Aşurelik Buğday 17,50 TL
Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç 38,50 TL
Çelik Tencere 599 TL
Cam Aşure Kasesi 22,95 TL
Yumoş Ekstra Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 112 TL
Vernel Max Konsantre Yumuşatıcı Taze Gül Lavanta 82 TL
Vernel Yumuşatıcı Gülün Büyüsü Relax 79,50 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon 139 TL
Pril Losyon Bulaşık Deterjanı 50 TL
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 139 TL
Anadolu Mutfağı Tarçın 20,90 TL
Anadolu Mutfağı Kuş Üzümü 19,90 TL
Anadolu Mutfağı Hindistan Cevizi 10.95 TL
Anadolu Mutfağı Dolmalık Fıstık 49,90 TL
Anadolu Mutfağı Karanfil 19,95 TL
Amigo Dalından Kuru Üzüm 66,90 TL
Amigo Dalından Meyve Mix 42,95 TL