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Eklenme tarihi: 9 Temmuz 2024 Salı 14:58

ŞOK haftanın fırsatları neler? ŞOK 10-16 Temmuz 2024 kataloğu yayında

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri birbirinden çeşitli ürünlerde indirim yapan ŞOK'un 10-16 Temmuz aktüel ürünler kataloğu belli oldu. ŞOK yarından itibaren aşurelik ürünlerini satışa sunuyor. Kataloğa göre; Anadolu Mutfağı Tarçın 20,90 TL, Anadolu Mutfağı Kuş Üzümü 19,90 TL, Anadolu Mutfağı Hindistan Cevizi 10.95 TL, Anadolu Mutfağı Dolmalık Fıstık 49,90 TL, Anadolu Mutfağı Karanfil 19,95 TL, Amigo Dalından Kuru Üzüm 66,90 TL, Amigo Dalından Meyve Mix 42,95 TL, Amigo Dalından Kuru Kayısı Satmıştık 62,90 TL, Amigo Dalından Kuru İncir 66,90 TL, Amigo Ceviz İçi Fındık İçi 54,90 TL'den satışa sunulacak....

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