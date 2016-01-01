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Bakan Alaboyun'dan önemli açıklamalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alaboyun: "Elektriğin seçimle doğrudan bir ilişkisi yok. Seçimlerde gün ışığından yararlanmak için ileri saat uygulamasını da 8 Kasım'a öteledik. Biz sabotajlara, art niyetli girişimlere karşı ön tedbir alıyoruz"
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Türkiye'den çıkacak kararlar dünyaya yön verecek
Antalya'da 15-16 Kasım tarihlerinde yapılacak G-20 zirvesi öncesi gözler Türkiye'ye çevrildi. Peki bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı G20 zirvesi nasıl bir oluşum ve hangi ülkelerden oluşuyor?
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Dolar yeniden şaha kalktı!
Fed kararı öncesi 2,90`ın altında işlem gören dolar/TL bu sabah 2,93`ün üzerinde işlem görüyor.
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Tam gaz borsaya!
Ferrari`nin halka arz fiyatı talep toplama aralığının üst sınırında gerçekleşti.
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Türk tahvillerine ilgi azalıyor
Taylandlı SCB Asset Management`ın elindeki Türk banka tahvillerini azaltması tahvillerin görünümünün bozulduğuna işaret ediyor.
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Üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
Türk Telekom Grubu üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, mobil gelirler yıllık yüzde 14 büyüdü, mobil abone sayısı ise 17 milyona ulaştı.
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Faiz 2 ayın dibinde!
Tahvil-bono piyasasında iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,17 ile 13 Ağustos`tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
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Çin ABD'yi tahtından edecek
Çin yönetimi, yeni nükleer santrallerin inşası için 78,6 milyar dolar bütçe ayırdı.
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BIST uçtu
Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 artarak 80.394,71 puan ile yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlar ekim ayı sonuna kadar 84 bin seviyesine doğru yükseliş olabileceğini belirtiyor.
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