Türkiye'den çıkacak kararlar dünyaya yön verecek

Antalya'da 15-16 Kasım tarihlerinde yapılacak G-20 zirvesi öncesi gözler Türkiye'ye çevrildi. Peki bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı G20 zirvesi nasıl bir oluşum ve hangi ülkelerden oluşuyor?