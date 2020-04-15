Zorunlu trafik sigortası ertelendi mi? Zorunlu trafik sigortası ve kasko sorgulama nasıl yapılır?

Zorunlu trafik sigortası hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Zorunlu trafik sigortası ertelendi mi? Türkiye Sigorta Birliği aldığı karar doğrultusunda zorunlu trafik sigortası, DASK ve kredi çekmiş olan kişilere yapılan hayat sigortalarında değişiklik yaptı. Zorunlu trafik sigortası ve kasko sorgulama nasıl yapılır? Zorunlu trafik sigortası sayesinde yaşanabilinecek kazaklarda maddi hasarlar karşılanmaktadır. Detaylar haberde.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI ERTELENDİ Mİ?

Türkiye Sigorta Birliği, trafik sigortası ve DASK poliçe prim ödemelerinde taksit sayısının üçten beşe çıkarıldığını açıkladı.

Genel uygulamada DASK ve Zorunlu Trafik sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Üye şirketlerin Nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bankaların/kredi kuruluşlarının kredilerini yeniden yapılandırması/geri ödemelerin ertelenmesine yönelik aldıkları tedbirlerle uyumlu olarak; hayat sigorta şirketlerinin, bireysel kredilerle bağlantılı olarak akdedilmiş olan hayat sigortaları kapsamındaki riskler için, kredi süresinin uzadığı poliçelerde erteleme süresi boyunca teminat vermeye devam etmeleri tavsiye edilmektedir.

Sigortalıların Nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmektedir.Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir.

ARAÇ TRAFİK SİGORTASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Trafik sigortası sorgulama e-devlet sistemi ile yapılabiliyor. E-devletten SBM’nin (Sigorta Bilgi Merkezi) Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama bölümüne girerek, poliçe detaylarınızı ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz. Kendi üzerinize olan aracınızın poliçesini e-devlet şifreniz ile kolaylıkla inceleyebilirsiniz.

E-devletten trafik sigortanızı sorgulatarak öğrenebileceğiniz bilgiler ise;

-Poliçe bilgileri

-Araç bilgileri

-Teminat bilgileri

-İndirim/sürprim bilgileri