'Büyümede yüzde 5 hedefini yakalayacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Erzurum İş Dünyası Buluşması’ programına katılarak, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Albayrak, “Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılarda dahil olmak üzere tüm bu saldırıları, boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye’nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı” dedi.

VERİMLİ BİR HAFTA GEÇİRDİK

Bakan Albayrak, “Ekonomide çok zorlu bir süreci artık geride bıraktığımızı, atlattığımızı ve önümüzdeki dönemde ülkemiz için daha da aydınlık bir döneme girdiğimizi çok net ifade ediyorum” ifadelerini kullandı. Ülke açısından önemli ve verimli gelişmelerin olduğu son bir haftayı geride bıraktıklarını aktaran Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

TAHMİNLER REVİZE EDİLİYOR

“Pazartesi günü 3. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 için, bu yılın ilk yarısı için felaket senaryosu çizenler vardı. ‘Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar daralacak, bu kadar batacak’ diye. Bütün bunları yanıltacak bir performansla inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar. Ekonomimiz, 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.95 pozitif büyüme kaydetti. Dördünce çeyrekte 2020’de koyduğumuz yüzde 5 hedefini yakalayacağımızı görüyoruz, öncü rakamlar onu gösteriyor.”

FAİZLER HIZLI ŞEKİLDE AŞAĞI İNİYOR

Bakan Albayrak, kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiklerini belirterek, yüzde 5 büyümeyi ülke olarak 2020’de yakalayacaklarını vurguladı. Salı günü kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını anımsatan Bakan Berat Albayrak, şöyle konuştu: “Enflasyonda beklentilerimizle paralel olarak kasımdaki bu hafif baz etkisi yükselmesini de gördük. Enflasyon ve faizler görüyorsunuz düşmeye başladı. 3-5 yıl öncesine kadar faizlerdeki iyileşmenin ne kadar hızlı şekilde aşağı indiğini görüyorsunuz. İşte tüketici ve üretici fiyatlarında tüm bu fiyatlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş inmeye başladı bu da maliyetleri ciddi bir şekilde rahatlatan bir sürece girdik.”

BESİCİLERE 500 MİLYON LİRA

Bakan Albayrak, “Erzurum’da güzel bir haberi vermek istiyorum. Besicilerimizin Et ve Süt Kurumu’ndan alacaklarıyla ilgili süreci takip ediyoruz. 145 milyon liralık kısmını ödedik. Yıl sonuna kadar bu konuda 500 milyon liraya yakın daha ödeme yapacağız inşallah.”

ENFLASYONDA YILI % 12’NİN ALTINDA KAPATACAĞIZ

Albayrak, “Yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime doğru hızla ilerliyoruz. Tıpkı büyümede olduğu gibi enflasyonda da yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5’lik hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.