'Zor günleri birlikte bertaraf edeceğiz'

Kökleri yüzlerce yıllık vakıf kültürüne dayanan VakıfBank, 66’ncı kuruluş yıl dönümünü, salgın nedeniyle dijital platformlar üzerinden kutladı. Pandemi nedeniyle bu yılki kutlamaları dijital platformlar üzerinden gerçekleştiren VakıfBank’ta, Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, çalışanlara dijital platformlardan seslenerek kuruluş yıl dönümünü kutladı. Üstünsalih mesajında “Bir araya gelip yeni yaşımızın coşkusunu yaşayamasak da bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız. 83 milyon omuz omuza verip bu salgının etkilerini birlikte bertaraf edeceğiz” dedi.

BAHARA KAVUŞACAĞIZ



Üstünsalih “Ülkemiz ve milletimiz için seferberlik ruhuyla çalışan vefakâr arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte tarih yazıyoruz. Bankamız da ülkemiz de milletimiz de bugünlerdeki gayretimizi asla ama asla unutmayacaktır. Bizim kültürümüzde umutsuzluğa yer yoktur. En sert kışlardan sonra dahi baharın geleceğine her zaman inandık” dedi.

TÜRKİYE’NİN 4. BÜYÜK BANKASI OLDUK



Asırların birikimi Anadolu kültürünü, teknoloji çağının imkânlarıyla birleştirdiklerini belirten Üstünsalih, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana ülkemizin yanındaki güç olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Geride bıraktığımız yıl, çalışmalarımız ve emeklerimiz sayesinde bankamızı Türkiye’nin en büyük dördüncü bankası konumuna taşıdık” dedi.