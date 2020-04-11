Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi şartları!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilen 6 ay geri ödemesiz, ertelemeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları alınmaya devam ediliyor. 10 bin TL temel ihtiyaç kredisine dair tüm detaylar haberimizde..

10 BİN TL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından corona virüs desteği kapsamında verilecek olan 6 ay geri ödemesiz 5, 7.5 ve 10 bin TL'lik kredi başvuru sonuçları bankalar tarafından açıklanmaya başlandı.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI!



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.