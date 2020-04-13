Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 bin TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi şartı ne?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilen 6 ay geri ödemesiz, ertelemeli Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları alınmaya devam ediliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 bin TL kredi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Temel ihtiyaç kredisi hakkında tüm detaylar haberimizde..

10 BİN TL KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.

Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NE?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.