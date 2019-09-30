Son dakika: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi kullananlara faiz indirimi müjdesi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, mevcut konut kredilerinde faiz indirim imkanı sağladı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500.000 TL’ye kadar olan tutarlar için aylık %0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500.000 TL’nin altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık %0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacak.

3 BANKADAN YAPILAN ORTAK AÇIKLAMADA ŞU BİLGİLER VERİLDİ:

"Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup - 500.000 TL altında kredi borcu olanların aylık %0.99 oranından, - 500.000 TL üzerinde kredi borcu bulunanların ise Bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir. Ülke bilançosunu her zaman kendi bilançolarının önünde tutan, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 01.10.2019 tarihinde başlayacaklardır."



BAKAN ALBAYRAK'TAN KONUT KREDİSİNDE FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının konut kredisi kullanan vatandaşlar için faiz indirimi yaparak kredileri daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

(DHA)