Zeytin çekirdeğinden aparatla su israfını yüzde 80 düşürdü

Dünyada birçok ülke su kıtlığı sorunu yaşamaya başladı. Araştırmalara göre, Türkiye de 1984 yılından bu yana en büyük kuraklıkla karşı karşıya... Bu nedenle su kaynaklarının tasarruflu kullanımı büyük önem taşıyor. Kahramanmaraşlı girişimci Ahmet Delifer, her bir muslukta yılda 350-400 ton su tasarrufu sağlayacak bir musluk aparatı geliştirdi. Hammaddesi zeytin çekirdeği olan bio plastikten geliştirilen bu aparat sayesinde muslukta yüzde 80’e kadar su tasarrufu sağlanabiliyor. Delifer, geliştirdikleri bio perlatörle musluk içerisinde bir havuz oluşturup musluk açıldığında buradan suyu tahliye ederek sunduklarını anlattı. Delifer, “Böylece suyun basıncını istediğimiz ölçüde verebiliyoruz. Bir dakikada bir musluk 10 litre su tüketirken ürünümüz takıldığında bu miktar 2.4 litreye düşüyor” dedi.

YILDA 4 MİLYAR TL TASARRUF

Türkiye’de 24 milyon hane olduğunu ve bu hanelerde 120 milyon civarında musluk olduğunu anlatan Delifer şunları kaydetti: “Araştırmamıza göre bio perlatörü bu 120 milyon musluğa takarak yıllık tüketimi her muslukta ortalama 350-400 ton, toplamda yılda 40 milyar ton düşürebiliyoruz. Kişi başı su tüketimi de 1.120 tonlara geriliyor. Bu da faturalar dahil edildiğinde her yıl 3-4 milyar TL’lik ekonomik kaybın önüne geçileceği anlamına geliyor.”



YURTDIŞINA DA AÇILMAYI HEDEFLİYOR

“Önümüzdeki 20-30 yılın en büyük sorunu su sıkıntısı olacak” diyen Delifer şunları kaydetti: “Bugün Afrika’da suya erişim çok sınırlı. Ortadoğu ve Körfez ülkeleri ise parası olduğu halde kaynağı olmayan ülkeler. Kuveyt’te 1 litre su elde etmek için 5 litre benzin harcanıyor. Çünkü okyanus ve ya deniz suyunu arıtarak kullanma suyu elde ediyorlar.” Bu soruna biraz da olsa çözüm geliştirmek için bio perlatörü yurtdışına da satmak istediklerini anlatan Delifer, “Katar ve Kuveyt’le görüşüyoruz. Dubai ve BAE ile de kontak arayışındayız. Ümidimiz o bölgede ürünümüzü konumlandırmak” ifadelerini kullandı.

