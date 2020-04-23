Zeka Gücü'nden sağlıkçıya destek

Zeka Gücü öğrencilerinin 3 boyutlu yazıcılar ile ayda 5 bin adet yüz siperliği basması planlanıyor. Yüz siperlikleri sağlık çalışanlarının yanı sıra görevli polis memurlarına da dağıtılıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “İnanıyorum ki, bu zor dönemi 7’den 70’e her bireyin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi sayesinde minimum hasarla atlatacağız” dedi.