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  3. Yüzde 52 mutlu, yüzde 70 umutlu

Yüzde 52 mutlu, yüzde 70 umutlu

Yüzde 52 mutlu, yüzde 70 umutlu

‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre; Türkiye’de mutluluk oranı %52.4’e düşse de, 10 kişiden 7’si geleceğinden umutlu.

Türkiye’de mutluluk oranı geçen yıl düşse de, ‘umut’ sürüyor. TÜİK, 2019 yılına ilişkin ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ sonuçlarını açıkladı.

İşte sonuçlar:

- Mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2018’de yüzde 53.4 iken, geçen yıl yüzde 52.4 oldu.

- Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 12.1’den yüzde 13.1’e çıktı.

- Kadınlarda mutluluk oranı değişmeyerek yüzde 57 oldu, erkeklerde ise bu oran, yüzde 47.6’ya düştü.

EN YÜKSEK ORAN YAŞLILARDA

- 65 ve üzeri yaş grubu, yüzde 58.5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş oldu. 

- En düşük mutluluk oranı ise, yüzde 48.7 ile 55-64 yaşta gözlendi. 

- Geleceğinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, yüzde 70 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 69, kadınlarda yüzde 70.8 oldu.

EVLİLER DAHA MUTLU

- Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, yüzde 55.6 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 45.1 oldu. Evli erkeklerin yüzde 50.6’sının, evli kadınların ise yüzde 60.2’sinin mutlu olduğu gözlendi.

- Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 74.1 olurken bunu çocuklar, kendisi, eş, anne/baba ve torunlar izledi.

SAĞLIK OLSUN YETER

- Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 55.4 iken bunu yüzde 52.7 ile yükseköğretim, yüzde 52.3 ile ilköğretim veya ortaokul, yüzde 51.8 ile ilkokul, yüzde 50.8 ile lise mezunları takip etti.

- Kendisini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade eden bireylerin oranı yüzde 69.9 olarak belirlendi. Bunu sevgi, başarı, para ve iş takip etti.


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