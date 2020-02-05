Yurtdışında her hafta bir Damat mağazası açacak

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, geçen yıl ‘ışık hızıyla’ büyümeye devam ettiklerini ve 750 milyon TL ciroya ulaştıklarını belirterek, 2020’de de geçen yıl yakaladıkları yüzde 18’lik büyüme oranının üzerine çıkmayı ve yüzde 25 büyümeyi hedeflediklerini vurguladı. Orakçıoğlu, şu anda dünya genelinde mevcutta 420 olan mağaza sayısını 480’e ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, yurtdışında 40 mağaza hizmete alacaklarını, her hafta bir mağaza açmak istediklerini söyledi.

AMERİKA’YA DA GİRİYOR

Bu yıl yurtdışında açılması planlanmış ve anlaşmaları imzalanmış 40 mağazalarının bulunduğunu, bu sayının artabileceğini dile getiren Orakçıoğlu, Roma’da çok büyük bir mağaza açacaklarını, 12 Haziran’da Türkiye ile İtalya arasında EURO 2020 Avrupa Şampiyonası karşılaşması oynanacağını, bu kapsamda Roma’daki mağazanın açılışına büyük önem verdiklerini anlattı. Orakçıoğlu, Bakü ve Bükreş’te iki flagship mağazayı hizmete alacaklarını kaydederek, “İtalya ve İspanya’da 10 mağaza açılacak. Bugüne kadar hep ABD’de neden mağazamız olmadığı soruluyordu. ABD’de de Washington, New York ve Santa Monica’da olmak üzere toplam 3 mağaza açacağız. Yurtiçinde de çeşitli lokasyon değişiklikleri yapıp, minimum 16 yeni mağaza açarak büyümeye devam edeceğiz” dedi. Uzakdoğu’da Malezya’yla Singapur arasında bir köprü oluşturacaklarını kaydeden Orakçıoğlu, mart ve ya nisanda orada bir etkinlik yapacaklarını söyledi.

45 PET ŞİŞEDEN BİR TAKIM ELBİSE

Damat için sürdürülebilir üretim yöntemleriyle ekosisteme saygılı bir koleksiyon hazırladıklarını da belirten Süleyman Orakçıoğlu, “45 pet şişenin dönüştürülmesiyle elde edilen kumaştan 1 takım elbise üretiliyor” dedi.

YÜZDE 80’İ DOĞA DOSTU

Bu anlayışla ürettiği doğa dostu ürünleri 2020-21 sonbahar/kış koleksiyonunda müşterileriyle buluşturacak olan marka 2025 yılına kadar koleksiyonlarının yüzde 80’inin doğa dostu olmasını hedefliyor.