Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Yurt dışı müteahhitlikte yeni hedef: 30 milyar dolar

Yurt dışı müteahhitlikte yeni hedef: 30 milyar dolar

Yurt dışı müteahhitlikte yeni hedef: 30 milyar dolar

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, "Yurt dışında takım ruhu içinde zorlukları aşarak yılda 30 milyar doları yakalayacağız." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen "4. Ticaret Müşavirleri Konferansı"nda TMB üyeleri ve ticaret müşavirleri bir araya geldi.

TMB Başkanı Mithat Yenigün, buradaki konuşmasında, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yıllık yeni proje tutarlarında artışlar olduğunu belirterek,  "Keskinleşen küresel rekabet ortamında zorluklara sizlerle birlikte takım ruhu içinde karşı koyacağımıza inancımız tamdır. Yurt dışında takım ruhu içinde zorlukları aşarak yılda 30 milyar doları yakalayacağız. Bu çerçevede 2030'larda hedefimiz uluslararası pazardan aldığımız payı yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolara yükseltmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişimi için bilgi paylaşımı, çözüme yönelik çabaların büyük önem taşıdığını vurgulayan Yenigün, şunları kaydetti:

"Ayrıca teminat mektuplarının temini ve kabulü, fon desteği ile finansman enstrümanlarının yaratılması, yurt dışında Türk istihdamının önündeki engellerin kaldırılması gibi sorunlarımızın çözümü için girişimlerimiz mevcuttur. ABD pazarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. ABD ile 3. ülkelerde edindiğimiz ortaklık tecrübesini, bu defa ABD'de hayata geçirme imkanlarını değerlendiriyoruz."

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Dostlarınızdan ayrılamıyorsanız siz de sevgiyi fazlasıyla hak edenlerdensiniz.

Balık Dostlarını Öpen Köpekçik

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte unutulmaz Galatasaray - Beşiktaş derbileri

Emekli olamayan parasını SGK'dan geri alabilir