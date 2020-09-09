Yunanistan'dan vazgeçip rotayı Türkiye'ye kırdılar

Birleşik Krallık’a bağlı İskoçya ve Galler, Yunanistan’ın Zente Adası’ndan ülkeye dönen toplam 7 yolcuda koronavirüs çıkması üzerine bu ülkeyi karantina listesine aldı. Yunanistan’dan dönenlere 14 gün karantina uygulamasına geçileceğinin duyurulmasıyla söz konusu iki ülkenin yanı sıra İngiltere halkının da tatil tercihleri bu gelişmelerden etkilendi. Yunanistan’dan vazgeçen turistler, rotayı Türkiye’ye çevirdi. Turizmciler, Büyük Britanya ile Yunanistan arasındaki turizm hareketliliğinin önemli bir bölümünün Türkiye’ye kaydığını açıkladı.

MARMARİS DOLUYOR



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, dünya devi tur operatörü TUI’nin Birleşik Krallık’tan Yunanistan’a seyahat eden uçaklarının rotasını Türkiye’ye çevirdiğini söyledi. Bülbüloğlu, açıklamasında şöyle konuştu: “Galler ve İskoçya’nın kararlarının ardından TUI’nin tutumu, Dalaman bölgesi özellikle de Adalıların Türkiye’deki gözdesi Marmaris’teki rezervasyonları hareketlendirdi. Şu anda Marmaris’teki 4 ve 5 yıldızlı nitelikli konaklama tesislerindeki doluluk oranları yüzde 70-80 civarlarında. Bu oranın büyük bölümünü de Büyük Britanya’dan gelenler oluşturuyor. Gelen rezervasyonlar ışığında, söz konusu seviyenin önümüzdeki ayda da süreceğini tahmin ediyoruz.”

SEZON UZAYACAK



İngiltere Hükümeti’nin daha önce de aralarında İspanya, Fransa ve Hırvatistan gibi önemli turizm ülkelerini de karantina listesine aldığını hatırlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Temsil Kurulu Suat Esin ise, şunları söyledi: “İngiltere’den 31 Kasım tarihine kadar bölgemize uçaklar gelmeye devam edecek. Daha önceki yıllarda bu kasım başına dek sürüyordu. Eğer biz ve tur operatörleri, gayret gösterirse aralıkta da turist gelmeye devam eder, sezon uzun yıllardan sonra sene sonuna kadar uzayabilir.”

MUĞLA’YA TURİST AKINI



İngiliz turistler Muğla’ya da büyük ilgi gösteriyor. Muğla’ya bu yılın 8 ayında 162 ülkeden 322 bin 728 turistin geldiği belirtilirken, bunun 150 bin 809’unu İngilizler oluşturdu. İngiltere ve Rusya ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasıyla bu pazarlardan ciddi potansiyelde turistin geldiğini anlatan İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, “İngiltere’den 8 ayda 150 bin 809 turist geldi, bunun 130 bin 92’si sadece ağustosta geldi” dedi.

İNGİLİZ GAZETEDEN ÖVGÜ! TÜRKİYE GÜVENLİ ÜLKE OLMAYI BAŞARDI



İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph, Türkiye’yi güvenilir turizm ülkesi olarak sayfalarına taşıdı. Gazete Türkiye’nin, İngiliz Hükümeti’nin ‘güvenli ülkeler’ listesindeki yerini korumayı başardığına dikkat çekti. Haberde, Türkiye’nin her zaman İngiltere için önemli bir tatil bölgesi olduğu hatırlatıldı. Gidilmesi gereken 10 turistik nokta tek tek sıralandı. Haberde, Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki düşük enfeksiyon oranlarına dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye’nin salgınla mücadelesinde, turizme ekstra bir güvenilirlik katmanı eklediği de belirtildi. Gazete, Ölü Deniz, Bodrum, İstanbul, Karadeniz ve Marmaris’i de gidilmesi gereken noktalar olarak gösterdi.

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