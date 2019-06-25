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  3. Yumurta üreticilerine destek! 90 gün vadeli satış yapılacak....

Yumurta üreticilerine destek! 90 gün vadeli satış yapılacak....

Yumurta üreticilerine destek! 90 gün vadeli satış yapılacak....

Tarım ve Orman Bakanlığı son dönemde ihracat daralması nedeniyle mali sıkıntı yaşayan yumurta üreticilerine destek olmak amacıyla harekete geçerken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yumurta üreticilerine 90 gün vadeli vade farksız mısır satışı yapacak.

Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yumurta üreticilerine 90 gün vadeli vade farksız mısır satışı yapacak.

Söz konusu mısır satışıyla birlikte, ürettikleri yumurtaların büyük bir bölümünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan yumurta sektörünün rahatlaması bekleniyor.

TMO'nun mısır satışları, sektörün yem hammadde temininde sıkıntıya düşmemesi için aralıksız devam edecek.

Mısır satışı, piyasa istikrarının sağlanması için de önemli bir adım olacaktır.

(DHA)

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