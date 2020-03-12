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  3. Yöneticiliği bıraktı, kuşkonmaz üretiyor

Yöneticiliği bıraktı, kuşkonmaz üretiyor

Yöneticiliği bıraktı, kuşkonmaz üretiyor

İstanbul'da üst düzey yönetici olarak çalışırken kariyerini bir kenara bırakıp Muğla'nın Yeşilçam Mahallesi'ne yerleşen Aslı Aksoy, kuşkonmaz üretimiyle kadınlara istihdam sağlıyor.

ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olan ve Koç Üniversitesi’nde yüksek lisanını tamamlayan 39 yaşındaki Aksoy, mahalledeki kadınlarla 40 dönümlük alanda yılda yaklaşık 10 ton ürün elde ediyor.

İHRACATA BAŞLADI

Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ‘İyi Tarım Uygulamaları’ sertifikası aldıklarını belirterek, “Geçen yıldan itibaren Almanya, Hollanda, Singapur gibi birçok ülkeye ihracata başladık” dedi. 


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