Yılın en kötü parolası yine '123456' oldu

Siber güvenlik kuruluşu ESET, global düzeyde parola yönetim hizmetleri sunan Nordpass’ın bu kapsamda en son gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını duyurdu. Araştırma çerçevesinde bu yıl internette en yaygın olarak kullanılan toplam 200 parolayı açıklayan Nordpass’a göre yılın en kötü parolası yine ‘123456’ olarak kayıtlara geçti. Araştırmaya göre, en kötü 10 paroladan 7’si çeşitli sayı kombinasyonlarından oluşuyor. ‘123456’ birinci sırada, ‘123456789’ ise ikinci sırada yer alıyor. ‘12345678’ ise listede beşinci sırada yer alıyor.

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Üçüncü sırada ‘picture1’ ve dördüncü sırada da ‘password’ kelimeleri geliyor. En sık kullanılan parolalarla ilgili yıllık özetlere bakıldığında çoğunlukla güvenliğin değil, kolaylığın ön planda tutulduğu hemen dikkat çekiyor. Ancak bu durum dijital hesapların ve verilerin çalınma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmasını beraberinde getiriyor. En yaygın beş parola 4.5 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor ve bu da 38 milyondan fazla veri ihlalini açıklıyor. Ayrıca ‘picture1’ dışındaki tüm bu parolalar bir saniyeden kısa bir sürede kırılabilir.