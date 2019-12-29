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  3. Yılı 900 milyon liralık satışla bitiriyor, yeni hedef 1.2 milyar

Yılı 900 milyon liralık satışla bitiriyor, yeni hedef 1.2 milyar

Yılı 900 milyon liralık satışla bitiriyor, yeni hedef 1.2 milyar

2 bin konut teslim eden Nef, yılı 900 milyon TL satışla tamamlıyor. Erden Timur, “2020’de ciromuzu 1.2 milyar TL’ye çıkarmayı öngörüyoruz” dedi.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sadece son bir yıldaki teslimlerimiz 2 bin konutu aştı. 2020’de de  yine 2 binin üzerinde konut teslim edeceğiz. 14-15 Aralık hafta sonunda, sadece iki günde gerçekleştirdiğimiz 103 milyon TL’lik satış 2020’nin çok daha iyi geçeceğinin işareti” dedi. 

CİRO YÜZDE 30 ARTACAK 

Yıl genelinde yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen yılı 900 milyon TL’nin üzerinde bir ciroyla kapatacaklarını ifade eden Timur, “2020’de ciromuzu yüzde 30’un üzerinde artışla 1.2 milyar TL’ye yükseltmeyi öngörüyoruz” dedi. Timur, 2020’de yatırımlarının da süreceğine dikkat çekti.

YURTDIŞI AÇILIMI DEVAM EDECEK

Erden Timur, Nef’in yurtdışı açılımına 2020’de de devam edeceğini belirterek, “Brooklyn’deki projemizde de inşaat başladı. Yurtdışında faaliyette bulunduğumuz bölgenin yerel geliştiricisiyle iş birliğine gitmeyi önemsiyoruz. Kazakistan’ın başkenti Almatı’da yine böyle bir modelle proje geliştiriyoruz. Burada da inşaat başladı. Tüm bu projelerin toplam değeri 507 milyon dolar” diye konuştu. 


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