Yılbaşında eksi 15 derecede fiber dönüşümü hız kesmedi

Tüm operatörlere Türkiye’nin altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürme çağrısında bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Türkiye’yi fiber ağlarla örme vizyonu doğrultusunda, dur durak bilmeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Önal, yeni yılda Erzurum’da eksi 15 derecede karlarla kaplı fiber dönüşüm sahasında çalışan ekiplere yaptığı ziyarette; “Türk Telekom’un bu birleştirici gücünü yerinden hissetmek, fiber dönüşüm çalışmalarına refakat ederek saha çalışanlarımızın yeni yıllarını kutlamak için Erzurum’da bulunuyorum. 2020’de de ‘sadece merkeze değil herkese’ hizmet sunma gayesiyle yağmur, kar, kârlı, kârsız demeden, ülkemizin her karışı için birlikte çalışmaya, Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz” dedi.

4 YILDA 16.2 MİLYAR DOLAR

Türk Telekom’un bu toprakların milli bir değeri olduğunun altını çizen Önal, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkenin dijital dönüşümüne son on dört yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirtti.

FİBER AĞ ÜLKEYİ SARIYOR

Önal, “Ülkemizin dört bir yanında yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Gururla söylemek isterim ki; Türk Telekom’un fiber hane kapsaması 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” dedi.